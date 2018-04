आगरा। 'लव जेहाद' एक जाना पहचाना जुमला है। माना जाता है कि इसके तहत उन घटनाओं के प्रकटीकरण का काम होता रहा है, जिनके कारण सामाजिक और साम्‍प्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचती रही है। समाज का एक वर्ग जहां इन्‍हे अत्‍यंत गंभीरता से लेता है, वहीं राजनीतिजों में से कुछ इस प्रकार की घटनाओं के कारण समाज में बनने वाली असामान्‍य स्‍थितियों का फायदा उठाने के प्रयास में जो कुछ नकारात्‍मक हो सकता है, उसको लेकर सक्रिय हो जाते हैं। किन्‍तु इस पैनल डिस्‍कशन "क्या भारतीय राजनीति , मीडिया और सिविल सोसाइटी पारदर्शिता के लिए तैयार हैं ?" की विषय वस्‍तु कहीं व्‍यापक उन राष्‍ट्रीय और अंतर्राष्‍ट्रीय के परिप्रेक्ष्‍य में है, जिनके कारण वसुधैव कुटुम्बकम् (विश्‍व एक परिवार) की अवधारणा, पंचशील सिद्धान्‍तों और शांति के आधारों को चोट पहुंचती रही है।

यहां हुआ कार्यक्रम

सैंट पीटर्स कॉलेज में पैनल डिस्‍कशन मे सूचनाओं और घटनाओं को तथ्‍यपरक रूप से प्रस्‍तुत किए जाने पर पर वक्‍ताओं के द्वारा बल दिया गया। पत्रकारिता, इतिहास तथा सामाजिक सरोकारों से सीधे तौर पर जुड़े पैनेलिस्‍ट प्रख्यात पत्रकार सतीश जैकब, पत्रकार एवं हिन्दुस्तान टाइम्स के अपने समय के तेजतर्रार पूर्व स्टाफर डॉ. विपुल मुदगल, प्रख्यात इतिहास विद् प्रो. आरसी शर्मा और पटियाला यूनीवर्सिटी प्रो. कुलदीप सिंह ने आगरा के प्रबुद्धजनों के समक्ष अपने अपने अंदाज में मौजूदा सामाजिक स्‍थितियों का सटीक विश्‍लेषण प्रस्‍तुत करने के साथ ही नागरिकों की सक्रिय भूमिका की जरूरत पर भी प्रकाश डाला। इन सभी ने शासन, प्रशासन और सामाजिक कार्यकलापों में पूर्ण परदर्शता को अपनाये जाने पर बल दिया। जनसामान्‍य के मन मस्‍तिष्‍क में घर किये हुए उन तमाम सवालों के जवाब भी देने की कोशिश हुई, जो अक्‍सर मानसिक द्वन्‍द और सामाजिक तनाव का कारण साबित होते हैं।

ये रहे विचार

सतीश जैकब ने कहा -"लोकसभा में 28 दिन कार्य नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ यह जनता को पता चलना चाहिए। मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डॉ. विपुल मुद्गल ने - RTI, सोशल ऑडिट, विस्सल ब्लोअर लॉ, और लोकपाल बिल जो कि दिसंबर 2013 में पास हुआ हैख् उसका notification अभी तक नहीं आया है। सिविल सोसाइटी को जानने के अधिकार को प्रोयोग करना चाहिए। डॉ. आरसी शर्मा ने यूनिवर्सिटी के कार्यों में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया। साथ ही कहा के नेता सिर्फ बातें ना करें, पार्लियामेंट में सीधी बात रखें। डॉ. कुलदीप सिंह ने सिविल सोसाइटी में आए बदलाव पर प्रकाश डाला।



लव वर्सेज जेहाद का हुआ विमोचन

आयोजन के दौरान लव वर्सेज जेहाद का विमोचन भी हुआ। यह पुस्‍तक उन दृष्‍टिकोणों और लेख के रूप में प्रस्‍तुत किये गये शोधपत्रों का पुस्‍तक के रूप में संग्रह है जिन पर आगरा में ही अक्‍टूबर 2015 में आयोजित Third Ms.Nirmala Deshpande, South Asia Peace & Justice Award in held in agra , in Oct 2015. ‘स्‍मृति दो दिवसीय सार्क कान्‍फेंस के दौरान चर्चा हुई थी।