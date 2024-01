बीच चौराहे भाजपा नेता के बेटों पर दागी छह गोलियां, दर्दनाक चीखों में बदला नए साल का जश्न

आगराPublished: Jan 02, 2024 05:20:12 pm Submitted by: Vishnu Bajpai

UP Crime: यूपी की ताजनगरी आगरा में भाजपा नेता के बेटों पर बीच चौराहे बदमाशों ने ताबड़तोड़ छह गोलियां दाग दी। शहर के व्यस्ततम चौराहे फायरिंग से वहां अफरातफरी मच गई। इससे नए साल का जश्न कोहराम में बदल गया।

Firing on New Year in Agra: उत्तर प्रदेश की ताजनगरी में नए साल के जश्न में रंजिशन फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। बीच चौराहे हुई वारदात से मौके पर अफरातफरी का माहौल हो गया। फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन गंभीर रूप से घायल भाजपा नेता के बेटों को अस्पताल पहुंचाया। जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना आगरा के आवास विकास कालोनी के व्यस्त कर कुंज चौराहे की है। यहां सोमवार रात करीब नौ बजे बीच चौराहे घात लगातार बैठे बदमाशों ने भाजपा नेता के बेटों पर ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी। घटना में भाजपा नेता के एक बेटे के गाल से रगड़ती हुई गोली निकली। जबकि दूसरे बेटे के हाथ और छाती के पास गोली लगी है। एसीपी हरीपर्वत आदित्य ने बताया कि प्रारंभिक छानबीन में रंजिश की बात सामने आई है। आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।