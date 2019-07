Patrika News @6pm: एक क्लिक में पढ़ें अब तक की बड़ी खबरें

Dau Dayal Inter College Firozabad: कॉलेज से निकलने के बाद ओवरब्रिज से नीचे कूद गई छात्रा, देखें वीडियो

फिरोजाबाद। कॉलेज में पढ़ने आई इंटर की छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते ओवरब्रिज से छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्रा ने किन कारणों के चलते छलांग लगाई इसकी अभी जानकारी नहीं हो सकी है। छात्रा के इस कदम को उठाने के लिए कॉलेज और साथ की छात्राएं भी परेशान हैं।

जिसे समझा था Bhoot, Tiger और Lion वह निकला कुछ और.. उड़े होश, देखें वीडियो

आगरा। थाना इरादतनगर क्षेत्र के गांव सिंगेचा (आगरा- ग्वालियर हाईवे से एक किलोमीटर अंदर) के खेतों में अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं। गांव में शोर मचा गया कि भूत है। कुछ लोग हिम्मत करके आवाज की ओर गए। आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। लोगों ने टॉर्च की रोशनी डाली तो एक गुफानुमा स्थान पर हलचल दिखाई दी। फिर शोच गया कि शेर आ गया है। किसी ने कहा, नहीं टाइगर है। इस घटनाक्रम का समापन हुआ तो पता चला कि यह तो लकड़बग्घा है।

Taj Mahal की सुरक्षा में तैनात महिला कांस्टेबल ने CISF अधिकारी पर लगाया गंभीर आरोप, कार्यालय में बुलाकर...

आगरा। Taj Mahal की सुरक्षा में तैनात CISF की महिला कांस्टेबल ने वरिष्ठ अधिकारी पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है। महिला सिपाही का कहना है कि उसके साथ घटना ताजमहल स्थित सीआईएसएफ कार्यालय में हुई। इस मामले में थाना ताजगंज पुलिस से शिकायत की गई है।

Campaign For Women इस नम्बर पर फोन करो, कहानियां सुनो और उपहार पाओ

आगरा। जनपद के शहरी क्षेत्रों में समुदाय स्तर पर परिवार नियोजन (Family planning) सम्बन्धी जागरूकता बढ़ाने और जन सामान्य को उपलब्ध निशुल्क सेवाओं की जानकारी देने के लिए जिले में एक मीडिया कैम्पेन का शुभारम्भ मुख्य चिकित्सा अधिकारी (chief medical officer) डॉ. मुकेश कुमार वत्स (Dr Mukesh kuamar vats) व जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. संजीव बर्मन ने संयुक्त रूप से किया। कैम्पेन का विषय है गर्भ निरोधक साधन (Contraceptive) अपनाओ फिर प्यार की चिटकनी लगाओ। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि यह कैम्पेन 23 जुलाई से 27 अगस्त तक चलेगा। कैम्पेन शहर के 100 अर्बन बस्तियों में चलाया जायेगा। इस कैम्पेन का मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन के साधनों के बारे में बताना तथा गर्भ निरोधक साधनों को अपनाने के फायदे के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ परिवारों को जागरूक करना है।

Etah Crime दबंगों ने घर में घुसकर कर की फायरिंग, एक की मौत, गांव में तनाव के चलते फोर्स तैनात

एटा। जनपद एटा के थाना जैथरा क्षेत्र के गांव भिड़ैया मधुवन गांव में चुनावी रंजिश के चलते घर में घुस कर दबंगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक 14 माह का मासूम बच्चा गोली लगने से गंभीर घायल हो गया। बच्चे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, गंभीर हालत के चलते उसे आगरा एसएन मेडीकल कॉलेज रैफर कर दिया गया है।

