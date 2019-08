Do You Know: क्यों भगवान गणेश को स्त्री रूप लेकर बनना पड़ा था विनायकी!

पुराणों में भगवान गणपति के भी स्त्री रूप का वर्णन है। ज्योतिषाचार्य से जानिए पूरी कहानी।