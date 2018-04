आगरा। पृथ्वी दिवस पूरी दुनिया मना रही है। पृथ्वी दिवस पर कुछ खास बात हैं, जिनको अपनाने से आप अपने इस संसार को सुरक्षित रख सकते हैं। सोच कर देंखे कि बिना पर्यावरण के जीवन कैसा होगा। आगरा की संस्था लोकस्वर ने 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के अवसर पर लोगों से खास अपील की है। साथ ही कहा है कि पृथ्वी के संरक्षण के लिए सभी संकल्प लें।

पानी को व्यर्थ में न करें बर्बाद

लोक स्वर के राजीव गुप्ता ने कहा कि पानी अनमोल है। इसे बेवजह बर्बाद न करें। आज भूगर्भ जल खत्म होता जा रहा है। आगरा की बात करें, तो यहां यदि ऐसी ही स्थित रही, तो आने वाले समय बहुत ही भयानक होगा। उन्होंने आगरा के लोगों से अपील की है कि पानी बचाएं। बूंद बूंद का सदुपयोग करें। उन्होंने कहा पौधारोपण भी करें। उन्होंने बताया कि पौधा रोपण सिर्फ फेसबुक पर फोटो डालने के लिए ही न करें, बल्कि पौधे लगाने के बाद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठायें।

बचाएं पंक्षी

आज सबसे बड़ी समस्या है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण पंक्षी खत्म होते जा रहे हैं। पंक्षी प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का कम से कम प्रयोग करने की भी सलाह दी है, क्योंकि मोबाइल फोन के जो नेटवर्क होते हैं, जो पंक्षियों के लिए सबसे अधिक हांनिकारक होते हैं। साथ ही पॉलीथिन का कम से कम उपयोग करने के लिए भी कहा है।



prathvi day पर ये करें उपाय और लें संकल्प

we may save or fertilise our prathvi by doing-

Use required water :sweat_drops: don’t wate

Plant real plantation not for Fb pick

Save birds :bird:

Less use of electronic devices as phone vehicles :car: electricity etc

Strictly no use of poly thin

Eco friendly construction :construction:

