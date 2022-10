Agra: चांदनी रात में ताजमहल के दीदार का मिल रहा मौका, एक दिन पहले करा लें टिकट

शरद पूर्णिमा के अवसर पर आगरा में स्थित मुहब्बत की निशानी ताजमहल को रात में दीदार करने के लिए खोला जाएगा। एएसआई के नियम के मुताबिक, रात 8:30 बजे से 12:30 बजे तक पर्यटक ताजमहल का नाइट व्यू देखेंगे जिसके लिए उन्हें अपना टिकट एक दिन पहले बुक कराना होगा।

इन दिनों अगर आप भी ताजमहल का दीदार करने का मन बना रहे हैं तो आने वाली शरद पूर्णिमा पर आपके लिए खास अवसर है। इस क्योंकि दिन आपको दिन की बजाए रात में चांद की रोशनी के बीच ताज की खूबसूरती की चमक को देखने का मौका मिलेगा। ऐसा सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि चार दिन के लिए होगा। यानी 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक आप रात में ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। बस इसके लिए आपको एक दिन पहले टिकट बुक कराना होगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। अमूमन हर साल पर्यटकों के लिए ताज महल को पांच रात का नाइट व्यू किया जाता है। ताजमहल व्यू मेहताब बाग और ताज व्यू प्वाइंट से भी किया जा सकेगा।

