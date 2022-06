Yoga Day: गुजरात में करीब सवा करोड़ लोग करेंगे योग, राज्य स्तरीय कार्यक्रम रिवरफ्रंट पर

1.25 Crore people, Gujarat, international Yoga day, Sabarmati riverfront

अहमदाबाद Updated: June 15, 2022 10:55:57 pm

1.25 Crore people will do Yoga in Gujarat on international Yoga day आगामी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर गुजरात भर में करीब सवा करोड़ योग करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में योग दिवस कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। इस वर्ष के योग दिवस की मुख्य थीम मानवता के लिए योग रखी गई है।

योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तर से लेकर जिला, तहसील एवं ग्रामीण स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लगभग सवा करोड़ लोगों योग करेंगे। मुख्यमंत्री ने बैठक में इस आयोजन की गहन समीक्षा तथा संबद्ध प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

राज्य स्तरीय मुख्य समारोह अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवरफ्रंट पर होगा। यहां मुख्यमंत्री पटेल के साथ-साथ केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड और प्रदेश के खेल-कूद राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित रहेंगे। लगभग 7500 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअली रूप से संबोधन देंगे। इसका सीधा प्रसारण योग दिवस के सभी समारोह स्थलों पर किया जाएगा।

75 आइकॉनिक स्थलों पर भी मनाया जाएगा खेल-कूद विभाग के प्रधान सचिव अश्विनी कुमार ने बताया कि ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव (स्वतंत्रता के 75 वर्ष)’ के तहत इस वर्ष विश्व योग दिवस गुजरात में कुल 75 आइकॉनिक स्थलों पर भी मनाया जाएगा।

इनमें राज्य में मोढेरा सूर्य मंदिर और अंबाजी मंदिर सहित 17 धार्मिक स्थलों, दादा हरि की वाव और दांडी स्मारक सहित 18 ऐतिहासिक स्थल, कच्छ के रण सहित 22 पर्यटन स्थल, मानगढ़ हिल तथा सापूतारा हिल सहित 17 प्राकृतिक सौंदर्य स्थल और साइंस सिटी शामिल हैं। यहां पर सामूहिक योग साधना कार्यक्रम होगा। अहमदाबाद के शांतिग्राम अदाणी, कच्छ के सफ़ेद रण, कच्छ के छोटे रण, द्वारका स्थित शिवराजपुर बीच, मेहसाणा के धरोई बांध और नर्मदा स्थित स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी आदि आइकॉनिक स्थलों पर योग दिवस समारोह आयोजित होंगे।

भावनगर में जवाहर मैदान, जामनगर में रणमल तालाब, राजकोट में रेसकोर्स मैदान, वडोदरा में लक्ष्मीविलास पैलेस तथा सूरत में वनीता आश्रम में योग दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष योग को पर्यटन के साथ जोड़ कर राज्य के पर्यटन को भी गति देने का आयोजन राज्य सरकार ने किया है।

राज्य में स्कूलों, आईटीआई, स्वास्थ्य केन्द्रों, थानों एवं जेलों में भी योग दिवस मनाया जाएगा। हर जिला स्तरीय समारोह में हर जिले में 3000 लोग भाग लेंगे। इस तरह इसमें कुल 99000 लोग भाग लेंगे। हर तहसील में 500 सहित लगभग 1,25,00 लोग हिस्सा लेंगे। हर गाँव में 25 लोग हिस्सा लेंगे। इस प्रकार ग्रामीण स्तर पर 4,55,650 लोग योग दिवस समारोहों से जुड़ेंगे।

राज्य के 45,000 प्राथमिक विद्यालयों के 84,65,000 विद्यार्थी और 3,23,000 शिक्षक, ।12,500 माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 28,43,000 विद्यार्थी और 89,000 शिक्षक तथा 2600 कॉलेजों-विश्वविद्यालयों के 16,14,000विद्यार्थी तथा 60,000 अध्यापक योग दिवस समारोहों में सहभागी होंगे।

राज्य के 287 आईटीआई, 1477 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 6500 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुल 12,70,400 लोग योग करेंगे।

