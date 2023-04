गुजकैट आज, 1.30 लाख विद्यार्थी देंगे परीक्षा

अहमदाबादPublished: Apr 02, 2023 11:01:56 pm Submitted by: nagendra singh rathore

1.3 Lakh To Take Gujcet On April 3 -अहमदाबाद शहर में बनाए 58 सेंटर, 11571 परीक्षार्थी

Ahmedabad. गुजरात के डिग्री इंजीनियरिंग, डिग्री फार्मेसी और डिप्लोमा फार्मेसी कॉलेजों में बीई, बीफार्म, डीफार्म कोर्स में प्रवेश के लिए अनिवार्य गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (गुजकैट) सोमवार को लिया जाएगा। गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीएसईबी) की ओर से लिए जाने वाले गुजकैट में इस साल 1.30 लाख परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। इसमें छात्रों की संख्या 75 हजार जबकि छात्राओं की संख्या 55 हजार है। इसके लिए राज्यभर में 626 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। अहमदाबाद शहर की बात करें तो शहर में 11571 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए शहर में 58 केन्द्र बनाए गए हैं।राज्यभर के सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा खंडों में सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी। माध्यम के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा 83353 विद्यार्थी गुजराती माध्यम में , जबकि 45920 विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में और 1243 विद्यार्थी हिंदी माध्यम में गुजकैट की परीक्षा देंगे।