अहमदाबाद शहर में 1.09 लाख, ग्राम्य में 81 हजार विद्यार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा

अहमदाबादPublished: Mar 06, 2023 07:18:31 pm Submitted by: nagendra singh rathore

1.91 lakh students will appear board exam in Ahmedabad -शहर में 370 केन्द्र, ग्राम्य में 264 परीक्षा केन्द्र बनाए, सभी में सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर

