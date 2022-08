अहमदाबाद जिले के 10 पुलिसकर्मियों का जिला बाहर तबादला

10 police personnel of Ahmedabad rural transferred out of district

अहमदाबाद Published: August 29, 2022 11:30:01 pm

Ahmedabad. अहमदाबाद जिले में कार्यरत 10 पुलिस कर्मचारियों का जिले के बाहर तबादला किया गया है। कुछ समय पहले अहमदाबाद जिला और बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने के चलते 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस समय बोटाद जिले के कुछ कर्मचारियों का तो तबादला किया था। अब बताया जा रहा है कि सोमवार को जिन 10 पुलिस कर्मचारियों का तबादला किया गया है उनका तबादला भी जहरीली शराबकांड के चलते हुआ है। इनमें हेड कांस्टेबल विजयभाई को वलसाड़, अनिरुद्धसिंह को नवसारी, विजयकुमार को सूरत शहर, निकेत कुमार को सूरत गाम्य, कांस्टेबल प्रफुलभाई को तापी, घनश्याम सिंह को डांग, हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह को भरुच, एएसआई राजेन्द्र सिंह को नर्मदा, कांस्टेबल मानसंग को नर्मदा और हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह को वडोदरा शहर में स्थानांतरित किया गया है। सोमवार को गुजरात पुलिस के महानिरीक्षक (प्रशासन) ब्रजेश कुमार झा ने इनके स्थानांतरण के आदेश जारी किए।

अहमदाबाद जिले के 10 पुलिसकर्मियों का जिला बाहर तबादला

लूट के आरोप में दो गिरफ्तार Ahmedabad. शहर क्राइम ब्रांच ने नरोडा सूतर कारखाना तीन रास्ते के पास से दो लोगों को पकड़ा है। उनकी पूछताछ में लूट के एक मामले की गुत्थी सुलझी है। पकड़े गए आरोपियों में चेतन उर्फ चेतू मकवाणा (23) और पंकज उर्फ राजा सोलंकी (23) शामिल हैं। इन दोनों के पास से एक दुपहिया वाहन और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। आरोपियों की पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों ने एक महीने पहले बापूनगर हाईवे पर गोपालनगर सोसायटी जाने वाला रास्ते पर चाकू दिखाकर एक व्यक्ति के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और नकदी लूट ली थी। इस मामले में दोनों वांछित थे। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें