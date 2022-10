Gujarat: भाजपा ने गुजरात में उतारी केन्द्रीय मंत्रियों की फौज

अहमदाबाद Published: October 06, 2022 10:29:07 pm

Ahmedabad. गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए केन्द्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने केन्द्रीय मंत्रियों की फौज को इन दिनों गुजरात में उतार दिया है। एक के बाद एक मंत्री अलग-अलग जिलों का कर रहे हैं। गुरुवार को दो मंत्रियों के साथ 10 अक्टूबर तक 5 दिनों में 13 केन्द्रीय मंत्री गुजरात के अलग-अलग जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान राज्य के सांसद व मंत्रियों की भी मौजूदगी रहेगी। इससे पहले भी कई केन्द्रीय मंत्री अलग-अलग जिलों के कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं।

गुरुवार को विदेश एवं संस्कृतिक मंत्री मिनाक्षी लेखी तापी जिले के व्यारा और निझर तहसील के कार्यक्रमों में शामिल हुईं, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास व सहकार मंत्रालय के मंत्री बी एल वर्मा खेड़ा जिले की महेमदाबाद और महुधा तहसील में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए।

शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट तथा श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव, कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू गुजरात के पंचमहाल, आणंद, अहमदाबाद, अरवल्ली, अमरेली और भावनगर जिले का दौरा करेंगे।

शनिवार को केन्द्रीय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार पंचमहाल जिले के हालोल में, अजय भट्ट अरवल्ली जिले के बायड में और किरण रिजिजू भावनगर जिले की पालीताणा तहसील में कार्यक्रम में शामिल रहेंगे।

नौ अक्टूबर को सामाजिक न्याय मंत्री प्रतिमा भौमिक बनासकांठा जिले के पालनपुर में, सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्योग मंत्री भानुप्रताप सिंह बोटाद जिले में और 10 अक्टूबर को आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा दाहोद जिले के झालोद में तथा दाहोद में, प्रतिमा भौमिक पाटण जिले के सिद्धपुर में, ग्रामीण विकासमंत्री गिरीराज सिंह गिर सोमनाथ जिले के सोमनाथ और उना तहसील में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

केजरीवाल ने ली चुटकी

गुजरात में केन्द्रीय मंत्रियों के दौरे की खबर सामने आने पर गुरुवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुटकी ली है। उन्होने ट्वीट किया कि ‘ खबर है कि गुजरात के हर जिले में बीजेपी एक एक केंद्रीय मंत्री या किसी मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगा रही है। बाप रे! इतना डर?, ये डर आम आदमी पार्टी का नहीं है। ये डर गुजरात के लोगों का है, जो बीजेपी से बहुत नाराज थे और अब तेजी से ‘आप’ का दामन थाम रहे हैं।’ पढ़ना जारी रखे

