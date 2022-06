आकाशीय बिजली ने 5 साल में लील लीं 14 हजार से ज्यादा की जिंदगी

14 thousand death in 5 year due to lightning in india -गुजरात में बीते एक सप्ताह में 9 लोगों की मौत, रविवार को 5 की मृत्यु, 2020 में सबसे ज्यादा मौत बिहार में, गुजरात टॉप 10 टेन में शामिल

अहमदाबाद Published: June 13, 2022 10:33:33 pm

नगेन्द्र सिंह Ahmedabad. गुजरात में अभी मानसून ने दस्तक ही दी है, ऐसे में ही बीते एक सप्ताह में आकाशीय बिजली गिरने (lightning) के चलते राज्य में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 जून को चार और रविवार को 5 लोगों आकाशीय बिजली गिरने के चलते मौत हुई है। बीते कुछ सालों में आकाश से बिजली गिरने की घटनाएं और उससे होने वाली मौतों की संख्या में में इजाफा हो रहा है। गुजरात में तो यह संख्या बढ़ ही रही है। देशभर में भी लगभग ऐसी ही स्थिति दिख रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 5 सालों में वर्ष 2016-2020 के दौरान देश में आकाश से गिरी बिजली 14295 लोगों की जिंदगी लील गई है। यह तथ्य लोकसभा पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार की ओर से दी गई जानकारी में सामने आए हैं। केवल वर्ष 2020 की ही बात करें तो इस एक साल में 2862 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने के चलते देश में मौत हुई है। वर्षवार मौत के आंकड़ों पर गौर करें तो 2016 में 3315, 2017 में 2885, 2018 में 2357, 2019 में 2876 और 2020 में 2862 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है।

आकाशीय बिजली ने 5 साल में लील लीं 14 हजार से ज्यादा की जिंदगी

बिहार, म.प्र., झारखंड में सर्वाधिक मौत

वर्ष 2020 में आकाशीय बिजली गिरने से हुई 2862 मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 436 मौतें बिहार में हुई हैं। 429 लोगों की मौत मध्यप्रदेश में और 336 की मौत झारखंड में हुई। उत्तरप्रदेश में 304 लोगों की जान गई। गुजरात इस सूची में 78 मौतों के साथ 10वें स्थान पर है। गुजरात में हर साल बढ़ रही मौतें

गुजरात की बात करें तो साल दर साल आकाशीय बिजली गिरने से मौत की घटनाएं बढ़ रही हैं। वर्ष 2016-2020 के दौरान 5 साल में 238 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है। 2016 में 29, 2017 में 54, 2018 में 13, 2019 में 64, 2020 में 78 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने के चलते गुजरात में मौत हुई है। सप्ताह में 9 लोगों की गई जान

गुजरात में इस वर्ष 2022 में अब तक आकाशीय बिजली ने 9 लोगों की जिंदगी लील ली है। 7 जून को बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई थी। जबकि 12 जून रविवार को पांच लोगों की मौत हुई है।

आकाशीय बिजली से बचने को रखें ये सावधानी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अहमदाबाद की निदेशक मनोरमा मोहंती ने बताया कि मानसून के शुरूआती दिनों में ही विभाग बिजली गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी करता है। जब बिजली चमक रही है, तो ऐसे में लोगों को घर में रहना चाहिए। जो घर में हैं उन्हें इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के प्लग निकाल देने चाहिए। तार वाले टेलीफोन का इस्तेमाल ना करें। खिडक़ी और दरवाजों से दूर रहें। बरामदें में ना बैठें। लोहे के पाइप को ना छुएं। नल से बहते पानी का इस्तेमाल ना करें। घर से बाहर हों तो किसी इमारत के नीचे ही रुकें, टीन या धातु वाले स्ट्रक्चर के नीचे आश्रय नहीं लें। उससे दूर रहें। पेड़ के नीचे ना रुकें। एक साथ भीड़ ना लगाएं। पानी के भीतर ना रहें। झील, तालाब में बोट में हैं तो बाहर निकल जाएं। जमीन पर ना लेटें। बिजली और टेलीफोन के खंभों से दूर रहें। धातु की वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। कार या बस के अंदर हैं तो वहीं रुकें। 2020 में इस राज्य में इतनों की मौत राज्य बिजली गिरने से मौत

1.बिहार- 436

2.म.प्र- 429

3.झारखंड- 336

4.उत्तरप्रदेश- 304

5.ओडिशा- 275

6.छत्तीसगढ़- 246

7.महाराष्ट्र- 182

8.पश्चिम बंगाल- 170

9.आंध्रप्रदेश- 93

10.गुजरात- 78

(स्त्रोत: लोकसभा में पेश आंकड़े।) पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें