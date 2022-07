Gujarat: गुजरात के 17 जिलों में फैला लंपीवायरस, अब तक 1३00 से ज्यादा मवेशियों की मौत

17 district in grip of Lampivirus, 1300 animals died in Gujarato गुजरात में मवेशियों में लंपी वायरस (लंपी स्कीन बीमारी) का प्रकोप फैलता जा रहा है। अब यह बीमारी राज्य के 17 जिलों में फैल चुकी है और इससे 1240 मवेेशियों की मौत हो चुकी है। इन जिलों के 1746 गांवों में 50 हजार से ज्यादा मवेशियों में लम्पी वायरस के मामले सामने आए है।

प्रभावित जिलों में कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, पोरबंदर, मोरबी, सुरेन्द्रनगर, अमरेली, भावनगर, बोटाद, जूनागढ़, गिर सोमनाथ (सौराष्ट्र के सभी 11 जिले), उत्तर गुजरात के बनासकांठा, पाटण, अरवल्ली, मध्य गुजरात का पंचमहाल और दक्षिण गुजरात का सूरत जिला शामिल है।

राज्य के कृषि एवं पशुपालन मंत्री राघवजी पटेल ने यह आंकड़ा देते हुए कहा कि राज्य में पशुओं में इस बीमारी पर नियंत्रण पाने और प्रभावित मवेशियों के उपचार में राज्य का प्रशासन जुटा हुुआ है।

उन्होंने बताया कि इन प्रभावित मवेशियों का उपचार हो रहा है। निरोगी मवेशियों में यह रोग नहीं फैले इसके लिए 5.47 लाख से ज्यादा मवेशियों का टीकाकरण किया जा चुका है। फिलहाल जिलास्तर पर 10 लाख से ज्यादा टीका के डोज उपलब्ध हैं।

मंत्री के मुताबिक राज्य में मवेशियों में जब से लंपी स्कीन बीमारी के लक्षण पाए गए, तभी से राज्य सरकार ने सतर्कता दिखाकर पशुपालन विभाग के अधिकारियों को लगातार निगरानी में लगा दिया है। मवेशियों को बेहतर और तुरंत उपचार मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में पशुपालकों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा स्थिति देखी जाए तो 17 जिलों के 17 गांवों के 50,328 मवेशियों में लम्पी स्कीन के केस देखने को मिले है। अब तक राज्य में 1240 मवेशियों की लम्पी स्कीन डिसिज के कारण मौत हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि 17 जिलों में पशुपालन विभाग के 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों, 568 पशु निरीक्षकों की ओर से प्रभावित गांवों में सर्वे , उपचार और टीकाकरण प्रक्रिया कराया जा रहा है। इसके अलावा 298 अनुबंधित पशु चिकित्सकों की ओर से प्रति दस गांवों में मोबाइल पशु दवाखाना के वाहन से सर्वे, उपचार और किया जा रहा है। मवेशियों में लम्पी स्कीन डिसिज का उपचार और टीकाकरण शीघ्र पूर्ण करने के लिए राज्य के वेटरीनरी कॉलेज स्नातक, स्नातकोत्तर और प्राध्यापकों समेत 107 सदस्यों की कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका और बनासकांठा जिलों में शनिवार से तैनाती की गई है।

उन्होंने कहा कि पशुपालक को इस रोग में तत्काल उपचार और अन्य जानकारी मुहैया कराने के लिए टोलफ्री हेल्पलाइन 1962 प्रारंभ की गई है, जिस पर आठ दिनों में 15,583 कॉल मिले हैं। अर्थात् हररोज औसतन 1948 कॉल लम्पी स्कीन डिसिज के लिए आए है।

