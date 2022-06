गुजरात में निकलेंगी 180 रथयात्राएं, सबसे बड़ी अहमदाबाद की: भाटिया

180 Rath Yatra will be organise in Gujarat: DGP ashish bhatia 16 बड़ी रथयात्राओं पर गांधीनगर कंट्रोलरूम से भी रखी जाएगी नजर, -15 ड्रोन, बॉडीवॉर्न कैमरा सहित केन्द्रीय अद्र्धसैनिक बल रखेंगे नजर

अहमदाबाद Published: June 27, 2022 10:33:04 pm

अहमदाबाद. गुजरात के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने सोमवार को अहमदाबाद में एक जुलाई को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथयात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि गुजरात में जून और जुलाई महीने के दौरान 180 रथयात्राएं एवं शोभायात्राएं निकलेंगीं। इन पर नजर रखने के लिए 25 सेंट्रल आम्र्ड पुलिस फोर्स की कंपनी तैनात की गई हैं। 15 ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसमें सबसे बड़ी रथयात्रा अहमदाबाद में निकलती है। इसमें 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शिरकत करते हैं। एक लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होते हैं ऐसी रथयात्रा भावनगर में निकलेगी। जबकि 10 हजार से ऊपर श्रद्धालु शामिल होते हैं ऐसी 16 रथयात्राएं राज्य में निकलती हैं। इन सभी रथयात्राओं पर सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन, बॉडीवॉर्न कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। गांधीनगर में डीजीपी कार्यालय में स्थित कंट्रोलरूम में सभी रथयात्राओं पर नजर रखी जाएगी। वहां रथयात्राओं की लाइव फीड दिखाई देगी। गुजरात पुलिस के पास 15 ड्रोन हैं इन सभी का उपयोग रथयात्रा में किया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि अहमदाबाद में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं जिसके चलते अहमदाबाद शहर पुलिस को केन्द्रीय अद्र्धसैनिकल पुलिस बल की 22 कंपनी सौंपी हैं। सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगाई है। इसके अलावा 1-आईजी, 4 डीआईजी, 20 एसपी, 60 एसीपी, 150 पीआई, 300 पीएसआई, 2000 पुलिसकर्मी, एसआरपी की 21 अतिरिक्त कंपनी सौंपी गई हैं।

गुजरात में निकलेंगी 180 रथयात्राएं, सबसे बड़ी अहमदाबाद की: भाटिया

सोशल मीडिया पर रखी जा रही है नजर

डीजीपी भाटिया ने बताया कि रथयात्रा के दौरान शांतिपूर्ण माहौल रहे इसके लिए सोशल मीडिया पर भी निरंतर नजर रखी जा रही है। सभी रेंज के साइबर थाने और गुजरात पुलिस की सीआईडी क्राइम का साइबर सेल भी नजर रख रखा है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें