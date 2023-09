सीएजी रिपोर्ट: गुजरात के जंगलों में इन पांच वर्षों में अवैध रूप से 18 हजार से ज्यादा पेड़ कटे

अहमदाबाद Sep 16, 2023

18000 cases, illegal tree-cutting, Gujarat, forest, 5 years: CAG

18000 cases of illegal tree-cutting in Gujarat forest in 5 years: CAG गुजरात के जंगलों में वर्ष 2016-21 के दौरान अवैध रूप से पेड़ काटने के 18469 मामले सामने आए। यह खुलासा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ओर से राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे व अंतिम दिन पेश की गई रिपोर्ट में हुआ। पेड़ों की अवैध कटाई राज्य के छह स्लॉथ भालू अभ्यारण्य में भी की गई। इनमें बालाराम अंबाजी अभ्यारण्य, जेसोर, जांबुघोड़ा, रतनमहल, शूलपाणेश्वर व पूर्णा अभ्यारण्य शामिल हैं।