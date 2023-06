Cyclone Biporjoy : कच्छ जिले में बनाए 187 आश्रय स्थल, 26448 लोगों को दी शरण

चक्रवात का असर.....कच्छ में आशापुरा माता मंदिर, कोटेश्वर मंदिर व बाजार बंद

कुल 49053 नागरिकों को प्रशासन ने डेंजर जोन से निकाला

187 shelters built in Kutch district, shelter given to 26448 people

भुज. चक्रवात बिपरजॉय से होने वाले नुकसान को देखते हुए जिला प्रशासन ने 187 आश्रय स्थलों में 26448 लोगों को स्थानांतरित किया है। समुद्र तट से 10 किमी दूर के गांवों के नागरिकों को शेल्टर होम में पहुंचाया गया है।