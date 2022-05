Corona: कोरोना में ढाई फीसदी बच्चे कम जन्मे जबकि मौतें ज्यादा

May 11, 2022

कोरोना के दौरान देश में बच्चों के जन्म में गिरावट दर्ज की गई जबकि मौत का आंकड़ा बढ़ा है। ये स्थिति गुजरात सहित देश के 11 राज्यों में आवश्यक रूप से देखने को मिली है। इन राज्यों में 2019 के मुकाबले 2020 में बच्चों के जन्म में ढाई फीसदी कमी दर्ज की गई है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में जहां 2.42 करोड़ बच्चों ने जन्म लिया वहीं, 2019 में यह संख्या 2.48 करोड़ थी। इस तरह बच्चों के जन्म में 2.4 फीसदी की कमी आई। इस दौरान 52 फीसदी बच्चे तो 48 फीसदी बच्चियां जन्मी हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में देश में 76.41 लाख लोगों की मौत हुई वहीं, 2020 में यह संख्या 81.15 लाख पहुंच गई है। इनमें पुरुषों की मौत का औसत 60.2 हिस्सा है वहीं 39.8 फीसदी महिलाएं शामिल हैं।

इन 11 राज्यों में घटी जन्म दर

वर्ष 2019 के मुकाबले वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, झारखंड, दिल्ली, कर्नाटक, छ्त्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल व पश्चिम बंगाल में गिरावट देखी गई है। वहीं बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, अंडमान व निकोबार आईलैण्ड, जम्मू कश्मीर व लद्दाख में वृद्धि देखी गई है। गुजरात जन्म के पंजीकरण में अव्वल

15 राज्यों में जन्म के 21 दिनों के अधिकृत समय के भीतर पंजीकरण किया गया। इनमें गुजरात सबसे आगे है। इसके बाद पुदुचेरी, तमिलनाडु, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, मिजोरम, दादरा नगर हवेली दमण दीव, पंजाब, हरियाणा, अंडमान निकोबार आईलैण्ड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, गोआ, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश शामिल हैं। वहीं मौतों के पंजीकरण के मामले में पंजाब सहित उक्त राज्य आगे हैं। ज्यादा पंजीकरण

पिछले 5 वर्षों के आंकडों पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि मौतौं के साथ जन्म की संख्या में लगाातार बढ़ती जा रही है। इसका एक कारण तो यह भी है कि लोग पहले के मुकाबले जन्म व मौत का पंजीकरण करा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में देश में जन्म और मौत के आंकड़े

वर्ष जन्म मौत

2020 2. 42 करोड़ 81.15 लाख

2019 2. 48 करोड़ 76.41 लाख

2018 2.32 करोड़ 69.50 लाख

2017 2.21 करोड़ 64.63 लाख

2016 2.22 करोड़ 63.49 लाख गुजरात में गत 10 वर्षों में जन्म और मौत

वर्ष जन्म मौत

2011 12.80 लाख 3.24 लाख

2012 12.76 लाख 3.15 लाख

2013 12.66 लाख 3.42 लाख

2014 12.05 लाख 3.46 लाख

2015 12.54 लाख 4.12 लाख

2016 12.52 लाख 4.17 लाख

2017 11.66 लाख 3.88 लाख

2018 11.68 लाख 4.33 लाख

2019 11.73 लाख 4.62 लाख

2020 11.03 लाख 5.23 लाख कोरोना के चलते ज्यादा मौत संभव

वर्ष 2020 में ज्यादा मौत का कारण कोरोना हो सकता है। क्योंकि कोरोना अचानक व अप्रत्याशित तरीके से आया। जहां तक जन्म में कमी की बात है तो यह सामाजिक मनोस्थिति से जुड़ा है। लोग न्यूक्लियर फैमिली की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं।

डॉ प्रवीण गर्ग, वरिष्ठ फिजीशियन, अहमदाबाद पढ़ना जारी रखे

