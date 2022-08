Indian students studying abroad: छह माह में 2.5 लाख भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए पहुंचे विदेश

अहमदाबाद Updated: August 25, 2022 09:13:07 pm

उदय पटेल उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या पिछले छह माह में तेजी से बढ़ी है। इनमें अमरीका, कनाडा के साथ-साथ यूरोप के कुछ देश और आस्ट्रेलिया में पढऩे वाले छात्रो की तादाद ज्यादा है। इस वर्ष यह संख्या करीब ढाई लाख हो चुकी है।

संसद में विदेश मंत्रालय की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा 64 हजार विद्यार्थी अमरीका में पढ़ाई के लिए गए। कनाडा 60 हजार से ज्यादा की संख्या के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इस तरह आधे विद्यार्थी तो सिर्फ अमरीका व कनाडा गए। इन दोनों देशों के बाद ब्रिटेन में 38 हजार से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ाई के लिए पहुंचे। आस्ट्रेलिया जाने वालों की संख्या 28 हजार रही। अमरीका, कनाडा के साथ-साथ ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया जाने वालों की संख्या 80 फीसदी है। इनमें ज्यादातर मैनेजमेंट, आईटी के अलावा इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं। यूरोप के जर्मनी में 8 हजार से ज्यादा छात्र पढाई के लिए पहुंचे वहीं फ्रांस में करीब 2 हजार गए। सिंगापोर में भी करीब छह हजार बच्चे पढऩे गए।



वर्ष 2000 में 66 हजार गए थे विदेश

वर्ष 2000 में 66713 बच्चे पढ़ाई के लिए विदेश जाते थे। दस साल बाद यह संख्या 2.10 लाख से ज्यादा हुई। 2016 आते-आते 3 लाख विद्यार्थी विदेश पहुंचे। संसद के आंकड़ों के मुताबिक तीन वर्ष पहले 2019 में यहां से विदेश पढऩे वाले भारतीयों की संख्या 5.86 लाख से ज्यादा थी जो कोरोना के पहले वर्ष में आधी रह गई। 2020 में 2.59 से ज्यादा लोग विदेश गए। हालांकि गत वर्ष यह संख्या फिर से दुगनी होकर 4.44 लाख से ज्यादा पहुंच गई थी।



पड़ोस में सर्वाधिक बंगलादेश पहुंचे

भारत के पड़ोस में बंगलादेश में 6600 से ज्यादा विद्यार्थी पढऩे गए। पाकिस्तान में यह संख्या 92 रही। नेपाल में 186, श्री लंका में 70, अफगानिस्तान में 2 तथा चीन में सिर्फ एक विद्यार्थी पढ़ाई के लिए पहुंचा।



युद्धग्रस्त रूस, यूक्रेन में भी पढऩे गए विद्यार्थी

भारतीय विद्यार्थियों की मेडिकल के प्रति रूचि उन्हें युद्ध ग्रस्त रूस और यूक्रेन में भी खींचकर ले गई। 3700 से अधिक छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए रूस को पसंद किया। वहीं रूस से युद्ध लड़ रहे यू्क्रेन में भी पढ़ाई के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1491 रही। रूस के पड़ोसी देशों कजाकस्तान में ढाई हजार से ज्यादा और •िॢग्स्तान में 2300 से अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए गए।



बेहतर भविष्य सुनिश्चित करते हैं अमरीका-कनाडा

अमरीका व कनाडा दो ऐसे देश हैं जो विदेशी विद्यार्थियों को पढ़ाई पूरी करने के बाद बिना शर्त तीन वर्ष का वर्क परमिट देते हैं। दोनों देश विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करते हैं। दोनों देशों के पास स्थायी निवास के लिए एक स्पष्ट रास्ता है। यही वजह है कि ये दोनों देश भारतीय विद्यार्थियों में ज्यादा लोकप्रिय हैं।

- अनुज परीख, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक परामर्शक

वर्ष विदेश जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या

2019 5,86,337

2020 2,59,655

2021 4,44,553

2022 2,45,601

(स्रोत : विदेश मंत्रालय 30 जून 2022)



भारतीय विद्यार्थियों के लिए पसंदीदा शीर्ष पांच देश

अमरीका 64667

कनाडा 60258

ब्रिटेन 38695

आस्ट्रेलिया 28090

जर्मनी 8049

(स्रोत : विदेश मंत्रालय 30 जून 2022) पढ़ना जारी रखे

