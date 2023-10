Ahmedabad: यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच गुजरात विद्यापीठ में अहिंसा का पाठ पढ़ने पहुंची रूस की दो छात्राएं

अहमदाबादPublished: Oct 03, 2023 10:29:18 pm Submitted by: nagendra singh rathore

2 Russian girl came to Gujarat vidyapith to study non-violence पहली बार सबसे ज्यादा 8 देशों से आए हैं विद्यार्थी, इस बार के बैच में 13 विद्यार्थी, जिसमें 12 छात्राएं

