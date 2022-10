आगामी दिनों में गुजरात गौरव यात्रा से जुड़ेंगे 20 केन्द्रीय मंत्री

अहमदाबाद Updated: October 15, 2022 09:50:18 pm

Ahmedabad. गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की ओर से निकाली जा रहीं पांच अलग-अलग गौरव यात्राओं में आगामी दिनों में 20 केन्द्रीय मंत्री जुड़ेंगे। इन यात्राओं के प्रभारी व गुजरात प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गोरधन झड़फिया ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि गुजरात गौरव यात्राओं को जनता का बेहतर सहयोग मिल रहा है। 144 विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरने इन यात्राओं को एक साथ राज्य में निकालने का काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। इसके जरिए पार्टी अपने राज्य और केन्द्र सरकार के कार्यों से जनता को अवगत करा रही है। झड़फिया ने कहा कि राज्य के प्रमुख महानगरों-अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर- में गौरव यात्राएं नहीं निकल रही हैं। ऐसे महानगरों में दीपावली के बाद नववर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर सीट पर योजनापूर्ण तरीके से बैठक आयोजित की जाएंगीं। 5 नवंबर तक शहरी क्षेत्रों की सभी सीटों पर जन संपर्क और बैठक पूरी कर ली जाएंगीं। उन्होंने कहा कि इसके लिए भाजपा पेज समिति सदस्यों की बैठकें करेगी। प्रत्येक सीट पर 30-35 हजार पेज समिति के सदस्य हैं।



विभिन्न मोर्चा देंगे प्रचार को मजबूती



झड़फिया ने कहा चुनाव प्रचार और संपर्क अभियान को पार्टी का विभिन्न मोर्चा भी मजबूती देंगे। प्रत्येक मोर्चा को 5-5 सीटों के क्लस्टर बनाकर संपर्क अभियान में उतारा जाएगा। राज्य ही नहीं अन्य राज्यों से आए पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी जन संपर्क में जुटे हुए हैं।



विरोध के वायरल वीडियो से भ्रम फैलाने की कोशिश



झड़फिया ने कहा कि यात्राएं नहीं निकालने वाले लोग गुजरात गौरव यात्रा को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। इन यात्राओं के जरिए न सिर्फ केन्द्रीय नेता व मंत्री बल्कि राज्य सरकार के नेता और मंत्री भी जनता से संपर्क कर रहे हैं। हर दिन तीन सार्वजनिक सभा, सात स्वागत सभा हो रही हैं। कई लोग भी इस दौरान पार्टी से जुड़ रहे हैं।



प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के चलते बदला यात्रा का रूट

झड़फिया ने बताया कि अहमदाबाद के झांझरका से सोमनाथ तक निकलने वाली गुजरात गौरव यात्रा का मार्ग बदला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 19 अक्टूबर को जूनागढ़ में होने वाली सभा को देखते हुए यह यात्रा जूनागढ़ के बदले अब गिर सोमनाथ जिले से होकर सोमनाथ की ओर जाएगी।

