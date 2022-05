अहमदाबाद में राज्य के आधे से अधिक कोरोना के एक्टिव केस

33 जिलों में से 22 में नहीं है एक भी सक्रिय मरीज, 11 में 212

More than half of the state's active cases of corona in Ahmedabad

अहमदाबाद Updated: May 19, 2022 09:36:29 pm

अहमदाबाद. Gujarat में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों में से अकेले Ahmedabad अहमदाबाद में आधे से अधिक हैं। हालांकि प्रदेश के 33 जिलों में से 22 फिलहाल कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है।

राज्य में बुधवार तक Corona Active case कोरोना के एक्टिव केसों की कुल संख्या 212 दर्ज की गई। इनमें से अकेले अहमदाबाद जिले में ही 135 सक्रिय मरीज हैं। अहमदाबाद के बाद वडोदरा जिले में कोरोना के सबसे अधिक 44 मरीज उपचाराधीन हैं। जबकि गांधीनगर में 14, राजकोट एवं सूरत में पांच-पांच, जामनगर में चार एक्टिव केस हैं। इनके अलावा नवसारी, महेसाणा, भरुच, अरवल्ली एवं आणंद में एक-एक एक्टिव मरीज हैं। अन्य 22 जिलों में इन दिनों कोरोना का एक भी मरीज नहीं रहा है।

Empty beds in Ahmedabad hospital (file photo)

प्रतिदिन टेस्ट की संख्या 20 हजार से कम राज्य में कोरोना की स्थिति में सुधार होने के चलते अब टेस्ट की संख्या में भी कमी आई है। बुधवार को प्रदेश भर में कोरोना की जांच के लिए 17242 टेस्ट किए गए। इनमें से सबसे अधिक जूनागढ़ जिले में 1992 टेस्ट किए गए। जबकि अहमदाबाद में 1701 टेस्ट, महेसाणा में 1209, राजकोट में 1173, सूरत में 922, वडोदरा में 716 व गांधीनगर जिले में 928 टेस्ट एक दिन में किए गए। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में एक दिन में पौने दो लाख तक टेस्ट किए जा चुके थे। पिछले कुछ दिनों से राज्य में 20 हजार से कम टेस्ट होने लगे हैं। कुल टेस्ट में सूरत अव्वल, अहमदाबाद दूसरे स्थान पर गुजरात में कोरोना काल में कुल 4.17 करोड़ से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। कुल टेस्ट के मामले में सूरत जिला पहले स्थान पर है। जहां 81.29 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। जबकि अहमदाबाद जिले में अब तक 66.60 लाख टेस्ट किए गए। वडोदरा में 25.86 लाख और राजकोट में 26.10 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पढ़ना जारी रखे

