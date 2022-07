230 people transported to safe place by placing them on cots, shoulder खाट व कंधों पर रखकर 230 लोगों को पहुंचाया सुरक्षित स्थान पर

230 people transported to safe place by placing them on cots, shoulder वडोदरा जिले की करजण तहसील के मात्रोज गांव में सेवा कार्य





अहमदाबाद Published: July 13, 2022 11:53:04 pm

वडोदरा. जिले की करजण तहसील के मात्रोज गांव में मूसलाधार बारिश के कारण जललमाव के चलते कमर तक भरे पानी में खाट व कंधे पर रखकर लोगों और बकरियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

जिले की करजण तहसील के मात्रोज गांव में मूसलाधार बारिश के कारण क्षेत्र में बहने वाली भूखी नदी का पानी जिले की करजण तहसील के मात्रोज गांव में पहुंच गया। स्थानीय पुलिस, ग्राम रक्षक, राजस्व विभाग की टीम और प्रशिक्षित आपदा मित्रों ने समन्वय और साहस के माध्यम से आपदा का सामना करते हुए 230 लोगों और दुधारू को बचाया।

जिले की करजण तहसील के मात्रोज गांव में बचाव अभियान में करजण के पुलिस अधिकारी एम.ए. पटेल के नेतृत्व में 12 पुलिसकर्मियों, 14 ग्राम रक्षकों सहित जीएसडीएमकर्मियों को तैनात किया गया। आपदा मित्र कुणाल पाटणवाडिया, आदिल पटेल और आसिफ पटेल जुटे।

आपदा मित्रों ने आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण का उपयोग कर लोगों को खाट पर रखकर, घायल को एक सुरक्षात्मक पट्टी बांधकर पुलिस और ग्र्राम रक्षक दल के जवानों की मदद से पानी से बाहर निकालने के लिए प्रशिक्षण का इस्तेमाल किया। साथ ही मवेशियों को स्थानांतरित कर नुकसान को भी रोका गया। बकरी के बछड़े को कंधे पर उठाकर पानी से बाहर निकाला।

राजस्व विभाग के कर्मचारी जिले में बारिश के दौरान सतर्कता बरतकर जिला और तहसील नियंत्रण कक्ष से संपर्क में रहे। डीपीओ बंतीशकुमार परमार के अनुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 240 लोगों को आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया गया है ताकि आपदा के समय स्थानीय लोगों और उपलब्ध संसाधनों को बचाया जा सके।

वडोदरा जिले की करजण तहसील के मात्रोज गांव में कमर तक भरे पानी में खाट पर एक बीमार व्यक्ति को सुलाकर, एक युवक को कंधे पर बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते लोग।

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें