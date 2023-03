Gujarat: 2 वर्षों में गुजरात में 240 एशियाई शेरों की मौत

240 Asiatic Lion died in last 2 years in Gujarat गुजरात में पिछले 2 वर्षों में 240 एशियाई शेरों की मौत हुई है। इनमें 23 शावक हैं। 26 की मौत प्राकृतिक तरीके से हुई। यह जानकारी गुजरात विधानसभा में मंगलवार को वन मंत्री मुलूभाई बेरा ने दी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अर्जुन मोढवाडिया के सवाल के लिखित जवाब में राज्य के वन मंत्री बेरा ने बताया कि 240 शेरों में से 124 की मौत वर्ष 2021 में हुई जबकि 2022 में 116 शेरों की मौत हुई। इसी तरह राज्य में 2 वर्षों में 370 तेंदुओं की भी मौत हुई। इनमें 100 शावक हैं। वर्ष 2021 में 179 और गत वर्ष 191 तेंदुओं की मौत हुई है।



वन मंत्री के मुताबिक 214 शेरों की मौत प्राकृतिक तरीके से हुई वहीं 26 की मौत अप्राकृतिक तरीके से हुई। अप्राकृतिक कारणों में शेरों का वाहनों से टकरा जाना या उनका खुले कुएं में गिरना शामिल है। उधर 256 तेंदुओं की मौत प्राकृतिक और 114 की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। राज्य सरकार ने इन जानवरों की अप्राकृतिक मौत को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में वेटरनरी डॉक्टरों की नियुक्ति करना, एंबुलेंस सेवा शुरू करना और शेरों व अन्य जंगली जानवरों का उपचार करना भी शामिल है। अन्य उपायों में स्पीड ब्रेकर बनाना, अभयारण्य को जाने वाले रास्तों पर साइन बोर्ड लगाना, खुले कुओं के पास पैरापेट वॉल बनाना, गिर वन्यजीव अभयारण्य के निकट रेलवे ट्रैक की दोनों तरफ चारदीवारी लगाना शामिल हैं। इसके अलावा एशियाई शेरों के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए रेडियो कॉलिंग भी शामिल है। जून 2020 में कराई गई शेरों की अंतिम गणना के अनुसार गुजरात में 674 एशियाई शेर थे।