Ahmedabad: भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथयात्रा पर रहेगा 25 हजार से ज्यादा जवानों का पहरा

गृहराज्यमंत्री संघवी ने क्राइम ब्रांच में की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, जगन्नाथ मंदिर, सरसपुर रणछोडऱाय मंदिर में भी किए दर्शन, बैठक, रथयात्रा रूट का भी किया निरीक्षण, तंबू चौकी भी पहुंचे

अहमदाबाद Updated: June 23, 2022 09:23:33 pm

Ahmedabad. कोरोना महामारी के बाद इस साल पहली बार एक जुलाई को हर्षोल्लास के साथ भगवान जगन्नाथ की 145वीं Rathyatra निकलने वाली है। रथयात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अनिच्छनीय घटना नहीं बने उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था में 25 हजार से ज्यादा जवानों का पहरा रहेगा। आतंकी संगठन अलकायदा की धमकी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने गुरुवार को अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच पहुंचकर रथयात्रा की सुरक्षा व्यवस्था और उसकी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में शहर पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव सहित शहर पुलिस के सभी उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। गृह राज्यमंत्री Harsh sanghvi ने जमालपुर स्थित Jagannath temple पहुंचकर महंत दिलीपदास महाराज, मुख्य न्यासी महेन्द्र झा और शहर पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव व अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक की, जिसमें समय से रथयात्रा मंदिर से निकले और समय से पूर्ण हो उस पर चर्चा हुई। संघवी ने मंदिर प्रशासन को हर मदद का भरोसा दिया। संघवी ने रथयात्रा के 18 किलोमीटर लंबे रूट पर सुरक्षा व्यवस्था, रोड व अन्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। वे भगवान जगन्नाथ की सरसपुर स्थित ननिहाल रणछोडऱ़ाय मंदिर भी पहुंचे। वहां उन्होंने मंदिर के ट्रस्टियों व अन्य व्यवस्थापकों के साथ बातचीत की। इन दिनों भगवान जगन्नाथ सरसपुर में ही विराजमान हैं, जिससे उन्होंने भगवान के दर्शन भी किए।

ड्रोन, बॉडीवॉर्न कैमरे, फेस डिटेक्शन से रखी जाएगी नजर

गृह राज्यमंत्री Harsh Sanghvi ने क्राइम ब्रांच में संवाददाताओं को बताया कि इस साल की Rathyatra की सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद करने के लिए तकनीक का भरपूर उपयोग किया जाएगा। 25 हजार से ज्यादा सुरक्षा कर्मचारी Ahmedabad Rathyatra की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। 8 डीजी-आईजी, 30 एसपी, 135 एसीपी स्तर के अधिकारी और एसआरपीएफ तथा केन्द्रीय अद्र्धसैनिक पुलिस बल (सीएपीएफ) की 68 कंपनी भी मोर्चा संभालेंगीं। इसके अलावा बड़ी संख्या में body worn camera के जरिए नजर रखी जाएगी। जिसकी लाइव फीड शहर पुलिस कंट्रोलरूम में दिखाई देगी। फेस डिटेक्शन कैमरों का बड़ी संख्या में पूरे Rathyatra रूट पर उपयोग किया जाएगा, जिससे कोई अपराधी व असामाजिक तत्व रथयात्रा की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेगा तो उसे पहचानकर तत्काल पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा Drone के जरिए भी संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जाएगी। सूत्रों के अनुसार रथयात्रा में पहली बार टीजर गन का भी उपयोग किया जाएगा। इस गन का इस्तेमाल करने पर व्यक्ति पांच से दस मिनट के लिए बेहोश हो जाता है। रथों के साथ-साथ अखाड़ा वाहन, ट्रकों में भी GPS System का उपयोग किया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में छतों पर शार्पशूटरों की तैनाती रहेगी। पूरे रूट पर काफी समय से गश्त चल रहा है। चेतक कमांडो, बम निरोधक दस्ते की 10 टीमें और डॉग स्क्वॉड की टीमें नजर रख रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर हेलिकॉप्टर से भी नजर रखने की योजना है। वॉच टावर, घुड़सवार पुलिस, स्नोरकेल की व्यवस्था रहेगी। उस दिन Traffic व्यवस्था सुचारू रहे इसके लिए डायवर्जन और बैरिकेडिंग भी की जाएगी। पढ़ना जारी रखे

