Ahmedabad : यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों के परिजनों से मिलने पहुंचे जिला कलक्टर

युद्धग्रस्त देश में अहमदाबाद जिले के 259 विद्यार्थियों में से 54 लौट आए स्वदेश

अहमदाबाद Published: March 04, 2022 09:45:26 pm

259 students of Ahmedabad district in the Ukraine country, 54 returned home अहमदाबाद. युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में फंसे विद्यार्थी एवं अन्य लोग लौट रहे हैं। अभी भी अनेक लोग फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों के परिजनों के साथ बातचीत करने के लिए जिला कलक्टर घर-पहुंचे हैं। यूक्रेन में विद्यार्थियों समेत अहमदाबाद जिले के 259 लोग फंसे हुए थे, इनमें से 54 लौट आए हैं। शेष लोग भी जल्द वापस लौट आएंगे। भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है।

अहमदाबाद कलक्टर प्रदीप सागले शुक्रवार सुबह राणिप क्षेत्र में रहने वाले और यूक्रेन में फंसे शिवम बालकृष्ण शर्मा नामक विद्यार्थी के घर पहुंचे। इस दौरान कलक्टर ने विद्यार्थी के पिता बालकृष्ण शर्मा से बातचीत की। इसके बाद कलक्टर सागले मोटेरा क्षेत्र में रहने वाले हेमंत पटेल के घर भी पहुंचे। हेमंत की पत्नी तेजलबेन यूक्रेन में फंसी हुईं हैं। उन्होंने कहा कि जो भी भारतीय मूल के यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें तत्काल लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार क ओर से इन लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। यूक्रेन में फंसे सभी लोगों को स्वदेश लाने की सभी व्यवस्था सरकार कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। यूक्रेन में विद्यार्थियों समेत अहमदाबाद जिले के 259 लोग फंसे हुए थे, इनमें से 54 लौट आए हैं। शेष लोग भी जल्द वापस लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि विकट स्थिति में केन्द्र सरकार की ओर से उचित कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को जल्द से जल्द स्वदेश लाने के प्रयास हो रहे हैं।

