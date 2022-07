Gujarat: गुजरात के 27 बांध हाईअलर्ट, 11 अलर्ट पर

अहमदाबाद Published: July 13, 2022 10:41:02 pm



27 Dams in Gujarat on high alert, 11 on alert गुजरात में पिछले कुछ दिनों से बारिश का जोर बढ़ा है। इसके चलते बुधवार सुबह तक प्रदेश में मौसम की औसतन करीब 47 फीसदी बारिश हो चुकी है। लगातार पानी बरसने से राज्य के बांधों की जल संग्रह की स्थिति सुधरी है।

बुधवार सुबह तक नर्मदा समेत 207 बांधों में से 27 हाई अलर्ट घोषित किए गए हैं, इनमें 21 में चादर चली हुई है। अन्य 11 बांध अलर्ट पर हैं जबकि अन्य 11 ही सामान्य चेतावनी पर हैं। कुल 78 बांधों में 50 से लेकर 100 फीसदी तक संग्रह हो गया है। 22 जून तक राज्य के आठ ही जलाशयों में 50 फीसदी से अधिक संग्रह था। बारिश के चलते बांधों में इन दिनों जल स्तर बढ़ा है।

राज्य के इन सभी बांधों में जल संग्रह क्षमता 25265.84 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) है। इसके मुकाबले बुधवार सुबह तक 11851.73 एमसीएम दर्ज किया गया जो 46.91 फीसदी है। 20 दिन पूर्व यह संग्रह 37.78 फीसदी था।

कच्छ के बांधों में सर्वाधिक जल संग्रह रीजन के आधार पर देखा जाए तो फिलहाल कच्छ के बांधों में जलसंग्रह बढकऱ 66.18 फीसदी हो गया है। इस रीजन के कुल 20 बांधों में जलसंग्रह की कुल क्षमता 332.27 एमसीएम है, इसके मुकाबले 219.90 एमसीएम जल संग्रह हो गया है। कच्छ के 13 बांध ओवरफ्लो की स्थिति में हैं। सबसे कमजोर स्थिति अभी भी उत्तर गुजरात के बांधों की है। इस रीजन के कुल 15 बांधों में 1920.19 एमसीएम जलसंग्रह क्षमता है, इसके मुकाबले बुधवार सुबह तक 284.79 एमसीएम जल संग्रह ही हो पाया है, यह 14.76 फीसदी है। दक्षिण गुजरात के 13 बांधों में फिलहाल क्षमता का 56.50 फीसदी संग्रह हो गया है और रीजन के पांच बांधों में चादर भी चल रही है। सबसे अधिक 141 बांधों वाले सौराष्ट्र रीजन में क्षमता के मुकाबले 43.39 फीसदी और मध्यगुजरात के 17 बांधों में 34.73 फीसदी जल संग्रह हो गया है।



नर्मदा बांध में तेजी से बढ़ रहा है जल संग्रह राज्य के सबसे बड़े नर्मदा बांध में इन दिनों तेजी से जल संग्रह बढ़ा है। बुधवार सुबह तक बांध का जलस्तर बढकऱ 117.36 मीटर हो गया है। कुल ऊंचाई 138.68 मीटर है। जलसंग्रह की कुल क्षमता 9460 एमसीएम है, इसके मुकाबले अब तक 4540 एमसीएम हो गया है जो 48 फीसदी है।



21 बांध पूरे भरे, पांच पूरे खाली कच्छ जिले के बेराचिया, मिट्टी बांध, भूखी, डोन, घोडाधाट, निरुना, सनान्द्रो, जगडिया, कंकावटी, मेथल, कालाघोड़ा, गजांसर, कालिया, नवसारी जिले का जुझ, केलिया, राजकोट जिले का लालपरी, जामनगर जिले का ऊंड-3, नर्मदा जिले का चौपड़वाव, काकड़ी आंबा, तापी जिले का दोषवाड़ा तथा भावनगर जिले का बागड़ बांध ओवरफ्लो हो गया है। इन सभी बांधों में चादर चली हुई है। इसके विपरीत देवभूमि द्वारका का सैनी, बोटाद का भीमदाद, सुरेन्द्रनगर का वंसल, नीमबनी और जामनगर के रूपावती बांध खाली स्थिति में हैं।



