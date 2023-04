Gujarat: गुजरात में कोरोना से तीन की मौत, 260 नए मरीज मिले

अहमदाबाद Apr 08, 2023

Gujarat: गुजरात में कोरोना से तीन की मौत, 260 नए मरीज मिले

3 Corona deaths in Gujarat on one day, 260 new cases गुजरात में कोरोना के चलते बीते 24 घंटे में तीन लोगों की मौत हो गई,जबकि 260 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से शनिवार को अहमदाबाद शहर में एक, राजकोट जिले में एक और भावनगर में एक मरीज की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में शुरू से लेकर अब तक कोरोना के चलते दम तोड़ने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 11060 हो गई है। राज्य में सबसे ज्यादा 81 मरीज अहमदाबाद शहर में सामने आए हैं, जबकि 29 मरीज सूरत शहर में, वडोदरा जिला और वडोदरा शहर में 23-23 मरीज मिले हैं। मोरबी में 21 मरीज, महेसाणा में 10, सूरत जिले में सात, भरुच, वलसाड़ में 6-6- नए मरीज मिले हैं। गांधीनगर और राजकोट शहर में पांच-पांच, कच्छ, महीसागर, राजकोट जिला, साबरकांठा और सुरेन्द्रनगर में चार-चार मरीज मिले हैं। बनासकांठा, भावनगर शहर, गांधीनगर शहर, जामनगर शहर में तीन-तीन, अहमदाबाद जिला, आणंद, नवसारी में दो-दो मरीज मिले हैं। इसके अलावा अमरेली, दाहोद, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ शहर, खेडा और पंचमहाल जिले में एक-एक नया मरीज मिला है।