अहमदाबाद Published: August 31, 2022 11:36:15 pm

First ever 3 Gujarat players make into the Indian Table Tennis team गुजरात के तीन खिलाडिय़ों ने पहली बार भारत की पांच सदस्यीय टेबल टेनिस की टीम में जगह बनाई है। गुजरात के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। इस टीम में राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीत चुके सूरत के हरमीत देसाई (29), यहीं के मानव टक्कर (22) तथा वडोदरा के 21 वर्षीय मानुष शाह शामिल हैं। भारतीय टीम चीन के चेंगदू में आयोजित होने वाले 56वीं विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप (टीम) में हिस्सा लेंगे।

दुनिया में 37 वें नंबर के खिलाड़ी जी साथियान शरत कमल की अनुपस्थिति में भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। देसाई वरीयता क्रम में भारत के नंबर तीन और ठक्कर भारत के नंबर 5 खिलाड़ी है। इस टीम के अन्य सदस्य में सनिल शेट्ठी शामिल हैं।

गुजरात स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन (जीएसटीटीए) के अध्यक्ष विपुल मित्रा आईएएस ने इन खिलाडिय़ों को बधाई देते हुए कहा कि यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में 50 प्रतिशत से अधिक गुजराती खिलाड़ी शामिल हैं। राज्य के खिलाड़ी इतने लंबे समय से विश्व स्तरीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष स्तर पर खेल रहे हैं। इतने वर्षों की मेहनत का यह फल है।

इन दिनों में बुल्गारिया में ट्रेङ्क्षनग ले रहे हरमीत ने कहा कि उन्हें गर्व है कि गुजरात ने इस खेल में टेबल टेनिस में एक लंबा सफर तय किया है। चेन्नई में प्रशिक्षणरत मानव ने कहा यह ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी इसमें एक्शन में होंगे।

मानव व मानुष पहली बार भाग लेंगे

टीम के सबसे युवा खिलाड़ी मानुष ने कहा कि वे इस अवसर का बेहतर लाभ उठाना चाहते हैं। मानव व मानुष पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। इस टीम के अन्य सदस्यों में सनिल शेट्ठी शामिल हैं। पढ़ना जारी रखे

