Gujarat: पोरबंदर से फिशिंग बोट के जरिए पहुंचने वाले थे अफगानिस्तान

अहमदाबादPublished: Jun 10, 2023 11:16:31 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

3 ISKP Operative Planning to go Afghanistan via Porbandar by boat गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने पोरबंदर में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खोारासान प्रोविन्स (आईएसकेपी) से जुड़े चार आरोपियों को पकड़ा। आतंकी संगठन की योजना इन सभी को अफगानिस्तान भेजना था। इसी योजना के तहत इन तीन आरोपियों -उबेद नासिर मीर, हनान हयात शॉल, मोहम्मद हाजिम शाह- को पोरबंदर से समुद्री मार्ग से् अफगानिस्तान तक भेजने की योजना बनाई गई थी। इसके तहत इन लोगों को पोरबंदर भेजा गया। इन्हें पोरबंदर की किसी फिशिंग बोट में मजदूर के रूप में बोट में नौकरी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। बाद में बोट व उसके चालक का उपयोग कर उन्हें दिए गए जीपएस कोऑर्डिनेट कर छोटे जहाज के मार्फत इरान ले जाना था। यहां से इन्हें नकली पासपोर्ट देकर अफगानिस्तान के हेरात प्रांत होते हुए खोरासान पहुंचना था। इस तरह आखिरकार उन्हें अफगानिस्तान पहुंचना था जहां पर इन युवकों को आतंकी गतिविधि में भाग लेना था और शहादत हासिल करनी थी।