Tobacco Addiction News in India from Ahmedabad 38 फीसदी पुरुष व 9 फीसदी महिलाओं को तम्बाकू की लत

अहमदाबाद Published: May 20, 2022 03:18:58 pm

Tobacco Addiction News in India from Ahmedabad अहमदाबाद. देश में 15 वर्ष से अधिक उम्र के 38 फीसदी पुरुष Men व 9 प्रतिशत महिला Women को किसी न किसी रूप में तम्बाकू Tobacco की लत Addict है। वहीं 19 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में एक फीसदी महिलाओं को शराब की भी आदत है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस)-5 NHFS 5 की 2019-21 की रिपोर्ट Report में यह तथ्य उजागर हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 43 प्रतिशत पुरुष व 11 फीसदी महिलाएं और शहरी क्षेत्रों में 29 फीसदी पुरुष व 6 प्रतिशत महिलाएं तंबाकू उत्पादों का सेवन करती हैं।

इस आयु वर्ग में पुरुषों में तंबाकू का सेवन मिजोरम में सर्वाधिक 73 फीसदी है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 59 और मणिपुर में 58 फीसदी है। महिलाओं में तम्बाकू की लत के मामले में मिजोरम में सर्वाधिक 62 प्रतिशत है। त्रिपुरा में 51 और मणिपुर में 43 प्रतिशत हैं।

महिलाओं में शराब Alcohol का सेवन सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में 24 प्रतिशत और सिक्किम में 16 प्रतिशत है। पुरुषों में शराब का सेवन अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक 53 फीसदी, तेलंगाना में 43 फीसदी और लक्षद्वीप में सबसे कम 0.4 फीसदी है। उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक राजस्थान में 41.9 फीसदी पुरुष, 6.9 प्रतिशत महिलाएं, मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश में 46.4 फीसदी पुरुष, छत्तीसगढ़ में 17.3 फीसदी महिलाएं, पूर्वी क्षेत्रों में ओडिशा में 51.7 फीसदी पुरुष, 26.1 फीसदी महिलाएं, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मिजोरम में 73.1 फीसदी पुरुष, 61.7 फीसदी महिलाएं, पश्चिमी क्षेत्रों में गुजरात में 41.2 फीसदी पुरुष, महाराष्ट्र में 11 फीसदी महिलाएं, दक्षिणी क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 58.7 फीसदी पुरुष, 41 फीसदी महिलाएं तंबाकू उत्पादों का उपयोग करतीं हैं।



उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में 31.9 फीसदी पुरुष, लद्दाख में 3.7 प्रतिशत महिलाएं, मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 34.7 फीसदी पुरुष, 4.9 फीसदी महिलाएं, पूर्वी क्षेत्रों में झारखंड में 34.9 फीसदी पुरुष, 6.1 फीसदी महिलाएं, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश में 52.6 फीसदी पुरुष, 24.2 फीसदी महिलाएं, पश्चिमी क्षेत्रों में दमण-दीव में 36.8 फीसदी पुरुष, गोवा में 5.5 फीसदी महिलाएं, दक्षिणी क्षेत्रों में तेलंगाना में 43.4 फीसदी पुरुष, 6.7 फीसदी महिलाएं शराब का सेवन करतीं हैं।



Tobacco Addiction News in India from Ahmedabad शराबबंदी के बावजूद गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सेवन



रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के शहरी क्षेत्रों में 4.5 फीसदी, ग्रामीण क्षेत्रों में 6.8 और कुल 5.8 फीसदी पुरुष शराब का सेवन करते हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में 0.3 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 0.6 और कुल 0.6 प्रतिशत महिलाएं शराब का सेवन करतीं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लोग व्यसन व नशा छोडऩा चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। लंबे समय तक शराब, तंबाकू उत्पादों का सेवन करने से दिमाग पर असर होता है। दिमाग में ऐसा रसायन होता है जिसे नशा अच्छा लगता है। सामान्यतया 2-4 या अधिकतम 10 घंटे तक नशे का असर रहता है।



Tobacco Addiction News in India from Ahmedabad विश्व में हो जाती है 60 से 70 लाख की मौत



एक अनुमान के अनुसार विश्व एक वर्ष में तम्बाकू उत्पाद के सेवन से 60-70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इनमे 5-7 लाख लोग ऐसे हैं जो सिगरेट, बीड़ी का उपयोग नहीं करते हैं इसके बावजूद धुंए के कारण मौत के मुंह में चले जाते हैं।



Tobacco Addiction News in India from Ahmedabad नशा-व्यसन मुक्ति के लिए करें प्रेरित



समाज में नशा-व्यसन मुक्ति के लिए ज्ञान व शिक्षा जरूरी है। नशा-व्यसन करने वालों को सोशल मीडिया के जरिए जागरूक कर सकते हैं। व्यसन करने वाले व्यक्ति के साथ समाज ऐसा व्यवहार न करे कि वह जान-बूझकर कोई व्यसन कर रहा है। समाज सहयोग, अच्छा उपचार करवाकर उस व्यक्ति को व्यसन से बाहर निकाल सकता है।



- डॉ. प्रदीप वघासिया, नशा मुक्ति विशेषज्ञ व मनोचिकित्सक

Tobacco Addiction News in India from Ahmedabad 38 फीसदी पुरुष व 9 फीसदी महिलाओं को तम्बाकू की लत

