Gujarat: कनाडा-अमरीका बॉर्डर पर नदी में डूबने से महेसाणा जिले के 4 लोगों की मौत

अहमदाबादPublished: Apr 02, 2023 10:47:58 pm Submitted by: nagendra singh rathore

4 people of Gujarat died due to drowning in river on Canada-US border -महेसाणा जिले का रहने वाला था परिवार, मृतकों में पति, पत्नी, पुत्र और पुत्री शामिल-अवैध रूप से अमरीका जाने की कोशिश के दौरान हादसे की आशंका-दो महीने पहले कनाडा घूमने गया था, गांव में शोक की लहर, परिजनों की शव वापस लाने की मांग

