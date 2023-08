Ahmedabad: उत्तराखंड में भूस्खलन में गुजरात के 4 सहित पांच की मौत

अहमदाबादPublished: Aug 12, 2023 09:32:14 pm Submitted by: nagendra singh rathore

4 person from Gujarat died in landslide in Uttarakhand -गृहराज्यमंत्री संघवी ने कहा कि शवों को लाने की कोशिश, केन्द्रीय गृहमंत्री शाह की मदद से उत्तराखंड सरकार का लिया जा रहा है सहयोग

Ahmedabad. उत्तराखंड में हरिद्वार से केदारनाथ जाने वाले मार्ग पर भूस्खलन होने के चलते उसके मलबे में ए कार दब गई। उसमें सवार पांच लोगों की मौत हो गई। इसमें गुजरात के रहने वाले चार लोग थे। इन चार में से तीन लोग अहमदाबाद शहर के रहने वाले जबकि एक खेड़ा जिले के महेमदाबाद का रहने वाला था।मृतकों के शवों को गुजरात लाने की कवायद की जा रही है।