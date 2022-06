Gujarat: गुजरात में पांच नए मेडिकल कॉलेज होंगे जल्द शुरू

अहमदाबाद Published: June 07, 2022 10:39:40 pm

5 New Medical colleges will start soon in Gujarat स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि गुजरात में पांच नए मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू होंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया व स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया अगले कुछ दिनो में हो जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि मेडिकल की शिक्षा घर-आंगन में ज्यादा से ज्यादा हो सके।

स्वास्थ्य मंत्री पटेल ने मंगलवार को बी.जे. मेडिकल कॉलेज के बीजे बिट्स इवेंट को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जारी वित्त वर्ष के बजट में नए पांच कॉलेज शुरू करने का जो प्रावधान किया गया है वे सभी पांच कॉलेज जल्द ही शुरु कर दिए जाएंगे। इसके लिए जरूरी कार्यवाई जैसे टेंडर प्रक्रिया और स्टाफ की भर्ती आगामी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। सरकार इन पांच मेडिकल कॉलेजों को जल्द से जल्द शुरू कर राज्य में ही मेडिकल की शिक्षा को बढ़ावा देने के हित में है।

मंत्री पटेल ने कहा कि मौजूदा स्थिति में इलाज और देखभाल के साथ-साथ मरीजों और उनके परिजनों की काउंसलिंग भी जरूरी हो गई है। सिविल मेडिसिटी की सेवाओं की महक देश भर में फैली स्वास्थ्य मंत्री पटेल ने कहा कि सिविल मेडिसिटी की सेवाओं की महक राज्य और देशभर में फैल रही है। उन्होंने कोरोना काल के दौरान सिविल मेडिसिटी की ओर से दी गई सेवाओं को लेकर चिकित्सकों व अन्य चिकित्सा कर्मियों की के कामकाज को सराहा। उन्होंने कहा कि कोरोना की विकट स्थिति ने अहमदाबाद के बी.जे. मेडिकल कॉलेज बी.जे. बिट्स इवेंट में रोड़ा डाला था लेकिन, एक बार फिर यह इवेंट नए सिरे से शुरू कर दिया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रदीप परमार ने कहा कि बी.जे. मेडिकल कॉलेज और सिविल मेडिसिटी कैंपस ने गुजरात और पूरे देश को विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध कराए हैं।

बीजे-बीट्स-2022 के अवसर पर पूर्व गृहराज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाड़ेजा, यूएन मेहता अस्पताल के निदेशक आर.के. पटेल, बीजे मेडिकल कॉलेज के डीन कल्पेश शाह, सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी, किडनी संस्थान के निदेशक डॉ. विनीत मिश्रा, कैंसर अस्पताल के निदेशक डॉ. शशांक पंड्या, अतिरिक्त निदेशक डॉ. जयेश सचदे भी मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

