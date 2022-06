Organ donation: देश में चाहिए 50 हजार लिवर, मिल पा रहे सिर्फ 2 हजार

अहमदाबाद Updated: June 08, 2022

उदय पटेल देश में 50 हजार लिवर और इतनी ही संख्या में हार्ट और फेफड़े के प्रत्यारोपण की जरूरत है, लेकिन इसके मुकाबले अंग बहुत कम संख्या में मिल रहे हैं। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (नोटो) के आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल 2 हजार लिवर ही उपलब्ध हैं। हार्ट और फेफड़े के मामले में तो स्थिति और भी दयनीय दिखती है। वर्तमान में देश में 241 हार्ट और सिर्फ 191 फेफड़े उपलब्ध हैं। उधर देश में पौने दो लाख किडनी की जरूरत है जिसमें करीब 8 हजार किडनी उपलब्ध है।

किडनी और लिवर में जहां जीवित व मृतक डोनर के अंगों को काम में लिया जाता है वहीं हार्ट, फेफड़़ और पैंक्रियाज तीनों मृतक डोनर के लेने पड़ते हैं। नेफ्रोलोजिस्ट डॉ विवेक कुटे के अनुसार इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि किडनी, लिवर,फेफड़े जैसे अंगों के प्रत्यारोपण को लेकर काफी कम अंग उपलब्ध हैं। सिर्फ जागरूकता से ही इसमें और वृद्धि लाई जा सकती है।



स्पेन, अमरीका में भारत से 50 गुणा ज्यादा अंगदान

आकड़ों के मुताबिक प्रति दस लाख आबादी में सिर्फ 0.86 लोग अंगदान करते हैं। यह एक व्यक्ति से भी कम है। जबकि स्पेन और अमरीका में यह संख्या 50 है।



सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 5 फीसदी प्रत्यारोपण

सरकारी अस्पतालों में लिवर, हार्ट, लंग और पैंक्रियाज का प्रत्यारोपण की संख्या सिर्फ 5 फीसदी है जबकि निजी अस्पतालों में 95 प्रत्यारोपण होता है।



अंगदान को लेकर जागरुकता की जरूरत

अंगदान को लेकर भारत में जागरुकता की काफी जरूरत है। स्पेन और अमरीका जैसे देशों में यह संख्या काफी ज्यादा है। गुजरात में अंगदान को लेकर जागरुकता बढ़ी है। हालांकि हार्ट और फेफड़े प्रत्यारोपण की व्यवस्था नहीं होने के चलते इन अंगों को गुजरात से बाहर भेजना पड़ता है।

- डॉ. विवेक कुटे, सचिव, इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन (आईएसओटी)



इन वर्षों में देश में इन अंगों के प्रत्यारोपण

वर्ष लिवर हार्ट फेफड़े

2013 898 30 23

2014 1327 53 15

2015 1616 118 51

2016 1754 216 73

2017 1843 237 106

2018 1945 241 191

2019 2592 187 114

2020 1780 89 67

