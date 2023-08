Gujarat: गुजरात में 52 फीसदी आबादी ओबीसी, 146 जातियों को मिलेगा लाभ

अहमदाबादPublished: Aug 29, 2023 11:09:12 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

52 percent OBC, Gujarat, Reservation, 146 castes

Gujarat: गुजरात में 52 फीसदी आबादी ओबीसी, 146 जातियों को मिलेगा लाभ

52 percent OBC in Gujarat, Reservation will give benefit to 146 castes गुजरात सरकार ने मंगलवार को राज्य की पंचायतों व स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है। गुजरात भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल ने कहा कि प्रदेश भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी समाज के हित में अहम निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 52 फीसदी आबादी ओबीसी समुदाय की है। इसमें राज्य की करीब 146 विभिन्न जातियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा के 50 विधायक ओबीसी समुदाय से हैं। ओबीसी समाज को हमेशा साथ लेकर भाजपा लेकर चली है। एसटी, एसटी समाज के आरक्षण व हित को नुकसान न हो उसका ध्यान रखते हुए ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय हुआ है। यह निर्णय विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लागू नहीं होगा। पाटिल ने कहा कि 9 जिला और 60 तहसीलों में जहां आदिवासी समुदाय की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा है ऐसे अधिसूचित इलाकों में ओबीसी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण ही लागू रहेगा। यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां पेसा एक्ट लागू है।