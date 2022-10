दीपावली के दिन गुजरात में वाहन हादसों में 55 फीसदी वृद्धि

अ+ अ- अहमदाबादPublished: Oct 25, 2022 05:04:16 pm Submitted by: Omprakash Sharma

अन्य हादसे 48 फीसदी तक बढ़े

दीपावली के दिन गुजरात में वाहन हादसों में 55 फीसदी वृद्धि

अहमदाबाद. Gujarat गुजरात में आम दिनों के मुकाबले Deepawali दीपावली के दिन emergency इमरजेंसी (आपातकालीन मामले)में वृद्धि हुई है। सोमवार को vehicle accidents वाहन हादसों में सबसे अधिक 55 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। (55 Percent increase in vehicle accidents in Gujarat on Diwali)

Emergency 108 Ambulance Service इमरजेंसी 108 एम्बुलेंस सेवा के आंकड़ों के अनुसार राज्य में आमदिनों में वाहन हादसों से होने वाली average of emergency इमरजेंसी का औसत 424 है। इसकी तुलना में दीपावली को 658 दर्ज की गई। normal days सामान्य दिनों में अन्य हादसों का औसत 363 है और सोमवार को यह संख्या 540 तक पहुंच गई। यह 49 फीसदी तक बढ़ी है। राज्य में सभी तरह की इमरजेंसी (All types of emergency in the state) का आम दिन का औसत 3664 है। इसके मुकाबले 3827 इमरजेंसी दर्ज की गईं। यह 4.45 फीसदी अधिक है। हालांकि कुछ इमरजेंसी ऐसी हैं जो आमदिनों की तुलना में दीपावली के दिन कम सामने आई हैं।ें इनमें Diabetes, high fever, cardiac emergency मधुमेह, हाईफिवर, हृदय संबंधित इमरजेंसी शामिल हैं।

पढ़ना जारी रखे