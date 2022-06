Reduction in number of radios in homes देशभर में 5 वर्षों में घरों में रेडियो की संख्या में हुई 60 फीसदी कमी

Published: June 15, 2022

राजेश भटनागर Reduction in number of radios in homes अहमदाबाद. देशभर में रेडियो Radio की संख्या में कमी दर्ज की गई है। नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे (एनएफएचएस NFHS)-5 की 2019-21 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। वर्ष 2015-16 में हुए एनएफएचएस-4 सर्वे के मुताबिक देशभर में कुल 8.1 फीसदी घरों में रेडियो थे जबकि एनएफएचएस-5 सर्वे के अनुसार देशभर में कुल 4.9 फीसदी घरों में ही रेडियो रह गए। देश के शहरी क्षेत्रों में 6.7 फीसदी, ग्रामीण क्षेत्रों में 4.1 व कुल 4.9 फीसदी घरों में रेडियो पाए गए। यानी 2019-21 में 60 फीसदी से ज्यादा रेडियो की कमी दर्ज की गई।

Reduction in number of radios in homes मोदी ने 2014 में की रेडियो को लोकप्रिय बनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी Narendra Modi ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद रेडियो को लोकप्रिय बनाने के लिए पहली बार 3 अक्टूबर 2014 को आकाशवाणी पर पहली बार मन की बात कार्यक्रम शुरू किया। उस समय रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए शहरी व ग्रामीण खासकर भाजपा BJP कार्यकर्ता व लोग समूह में बैठने लगे। इतना ही नहीं, 27 जनवरी 2015 को मोदी ने अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया था। 2015-16 में एनएफएचएस-4 के सर्वे के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में 10.3 फीसदी, ग्रामीण क्षेत्रों में 7.0 व कुल 8.1 फीसदी घरों में रेडियो थे। हालांकि अब ज्यादातर लोग टीवी के सामने बैठकर यह कार्यक्रम देखते नजर आने लगे हैं। Reduction in number of radios in homes मोबाइल फोन व ओटीटी प्लेटफार्म का असर आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र के पूर्व अधिकारी के मुताबिक देश में रेडियो की संख्या में कमी मोबाइल फोन और ओटीटी प्लेटफार्म का असर है। मोबाइल फोन में एफएम रेडियो सुनने का चलन बढऩे के कारण भी रेडियो की संख्या में कमी आई है। पढ़ना जारी रखे

