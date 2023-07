Gujarat: गुजरात में अगले वर्ष पहली बार होगा फिल्मफेयर अवॉर्ड

अहमदाबादPublished: Jul 19, 2023 10:46:41 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

69th Filmfare Awards, 2024, Gujarat, MoU signed

69th Filmfare Awards 2024 to be held in Gujarat, MoU signed गुजरात में पहली बार अगले वर्ष 69वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स आयोजित होंगे। गुजरात देश में फिल्म डेस्टिनेशन स्टेट के रूप में उभरने के लिए तैयार है। इस अवॉर्ड समारोह के लिए राज्य सरकार के गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड (टीसीजीएल) ने कंपनी के साथ करार किया। बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।