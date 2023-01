गुजरात में उत्तरायण पर्व के दो दिनों में 7795 इमरजेंसी

अहमदाबादPublished: Jan 16, 2023 10:42:46 pm Submitted by: Omprakash Sharma

गले में डोरी से लगे चीरा के 130 मामले

सबसे अधिक इमरजेंसी अहमदाबाद जिले में

गुजरात में उत्तरायण पर्व के दो दिनों में 7795 इमरजेंसी

अहमदाबाद. गुजरात में उत्तरायण के दो दिन के पर्व के दौरान 7795 (emergency in two days of Uttarayan festival in Gujarat) इमरजेंसी सामने आई हैं। इस दौरान पतंग की डोर से राज्यभर में 130 लोगों के गले में चीरा लगे हैं। इनमें सबसे अधिक अहमदाबाद शहर के हैं।

गुजरात इमरजेंसी 108 एम्बुलेंस सेवा से मिले आंकड़ों के अनुसार राज्यभर में आमदिनों में इमरजेंसी का प्रतिदिन का औसत 3353 है, जबकि उत्तरायण के दौरान (शनिवार को) ये हादसे बढकऱ 4261 तक पहुंच गए। पिछले वर्ष इस दिन ये हादसे 3830 थे। राज्य में शनिवार को पतंग की डोर के कारण 92 लोगों गले में चोट लगी है जिससे उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा पतंग उड़ाते समय 34 लोग छतों से नीचे गिरे हैं, 820 लोग सडक़ दुर्घटनाओं में घायल हुए हैं और अन्य तरह गिरने पर घायल होने के 368 तथा हमले में घायल हुए 343 लोगों को इमरजेंसी सेवा के माध्यम से संबंधित अस्पतालों तक पहुंचाया गया। इसी तरह से उत्तरायण के दूसरे दिन भी इमरजेंसी मामले आम दिनों की तुलना में ज्यादा रहे। पूरे दिन में 3534 इमरजेंसी केस सामने आए हैं। ये पिछले वर्ष 15 जनवरी को 3287 के मुकाबले 247 अधिक हैं। इनमें गले में पतंग की डोर के चीरा लगने के 38 मामले हैं इनमें से 17 अहमदाबाद के हैं। इसके अलावा पतंग उड़ाते समय दुर्घटनावश छतों से गिरकर घायल होने वाले 12 लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाया गया। 461 लोग वाहन हादसों में घायल हुए।