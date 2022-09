80 फीसदी निजी नौकरियां राज्य के लोगों के लिए करेंगे रिजर्व: केजरीवाल

अहमदाबाद Updated: September 25, 2022 10:04:59 pm

Ahmedabad. आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अहमदाबाद में युवाओं से संवाद करते हुए घोषणा की कि गुजरात में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो गुजरात में 80 फीसदी निजी नौकरियां गुजरात के लोगों के लिए रिजर्व की जाएंगी। इसके साथ उन्होंने पार्टी का एक भर्ती कैलेंडर भी जारी किया। जिसके तहत हर परीक्षा के लिए 1 साल तक की वेटिंग लिस्ट बनाने और फिर जैसे-जैसे वैकेंसी आएगी उसे वेटिंग लिस्ट से भरे जाने की घोषणा की। सरकारी पेपर देने जाने के लिए बस का किराया मुफ्त करने का भी वादा किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। पंजाब में 36000 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के जरिए काम करते थे। उन्हें पक्का करना शुरू किया है। टीचर्स डे पर 8300 ऐसे शिक्षकों को स्थाई नौकरी दी है। 20,000 से ज्यादा नौकरियां निकाली हंै। नियुक्ति पत्र देना भी शुरू कर दिया है। यह सब करने के लिए नियत साफ होनी चाहिए। जनसंवाद कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी गुलाबसिंह यादव, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंद्रनील राजगुरु, प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया सहित कई नेता उपस्थित रहे।

पंजाब में एक विधायक एक पेंशन योजना

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में सरकार ने एक फैसला किया जिसको कहते हैं 'एक विधायक एक पेंशन।' इसके पहले पंजाब में काफी सारे विधायकों को लाखों की पेंशन मिलती थी, लेकिन हमने इसमें बदलाव किया। उन्होंने युवाओं से राजनीति में आने की अपील की। पढ़ना जारी रखे

