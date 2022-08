Gujarat: आप ने पूछा, कांग्रेस क्यों राजस्थान-छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ नहीं करती?

Aam Aadmi party, Congress, waive farmers loan, Gujarat Rajasthan, Chattisgarh

AAP ask Why Congress not waive farmers loan in Rajasthan, Chattisgarh गुजरात के किसानों के लिए कांग्रेस की ओर से की गई घोषणाओं पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि किसानों ने कांग्रेस को 27 साल तक मौका दिया, लेकिन कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया?पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव इसुदान गढवी ने कहा कि ऐसी घोषणाओं को लेकर कांग्रेस पर कौन भरोसा करेगा? ।उन्होंने पूछा कि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार है, लेकिन वहां कांग्रेस यह सब काम क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस को पहले राजस्थान में किसानों को 10 घंटे बिजली देनी चाहिए, बिना बिजली कटौती के निर्बाध बिजली देनी चाहिए और पहले उनका कर्ज माफ करना चाहिए। राजस्थान में कई किसान कर्ज में हैं। तो इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस जो कहती है वह करने नहीं जा रही है।आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के वादों से किसान भ्रमित नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों, व्यापारियों, आम जनता, मध्यम वर्ग, गरीब, वंचित, शोषितों को गारंटी दे चुकी है, कोई वादे नहीं किए हैं। इसलिए कांग्रेस को छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों के सभी वादों को पूरे करने चाहिए।गढ़वी के मुताबिक आप ने गुजरात में मुफ्त बिजली गारंटी देने से पहले दिल्ली और फिर पंजाब में बिजली मुफ्त कर दिखाया है।