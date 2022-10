गुजरात के अंदर चल रही है बदलाव की आंधी: केजरीवाल

'AAP' government going to be formed in Gujarat: kejriwal केजरीवाल और भगवंत मान की सुरेंद्रनगर में जनसभा, आईबी की रिपोर्ट के अनुसार बनने जा रही ‘आप’ की सरकार

अहमदाबाद Published: October 02, 2022 10:09:18 pm

Ahmedabad. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन और सुरेंद्रनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर अपने पुराने वादों को दोहराया। केजरीवाल ने कहा कि आईबी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 27 साल के बाद गुजरात में बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली में 70 में से आप की 67 सीट आई थी, पंजाब में 117 में से 92 सीट आई थी। गुजरात के लोगों को दिल्ली और पंजाब का रिकॉर्ड तोडऩा होगा। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के अंदर बदलाव की आंधी चल रही है। गुजरात बदलाव मांग रहा है। कांग्रेस की 10 से भी कम सीट आ रही है और जितनी भी सीट आएगी, वह फिर बाद में भाजपा में जुड़ जाएंगे। अभी जब मैं यहां आ रहा था तो मैंने देखा सडक़ों की हालत बहुत खराब है। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर सुरेंद्रनगर की सारी सडक़ें ठीक कर देंगे।

जबरदस्ती बुलवाया वोट भाजपा को देगा: भगवंत मान

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल ने कुछ दिन पहले एक ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाया। फिर उस बेचारे को 4 दिन तक उठा लिया गया। यह कहने के लिए मजबूर किया कि खाना भले ही केजरीवाल को खिलाया लेकिन वोट भाजपा को देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा यह कैसी जबरदस्ती है। ‘आप’ भाजपा की बी टीम: दोशी

केजरीवाल की ओर से गुजरात में कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटें मिलने की बात कहने पर गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने केजरीवाल पर जमकर पलटवार किया। दोशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी हकीकत में भाजपा की ही बी टीम है। इन दोनों के मॉडल एक ही प्रकार के हैं। केजरीवाल की ओर से आईबी की रिपोर्ट का हवाला देकर किए गए दावे को दोशी ने झूठा करार दिया। पढ़ना जारी रखे

