अहमदाबाद Updated: July 07, 2022 10:24:37 pm

अहमदाबाद. गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर की गई वृद्धि के विरोध में गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) की महिला विंग ने अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, राजकोट, वडोदरा, भरूच, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, पाटन और मेहसाणा समेत पूरे गुजरात में विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के महिला विंग की प्रदेश प्रमुख गौरी देसाई की अगुवाई में किए गए इन विरोध प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आप की ओर से कहा गया है कि दूध, सब्जी, गैस सिलेंडर और पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम से गृहणियां परेशान हो रही हैं। मध्यमवर्गीय परिवार की स्थिति असहनीय हो गई है। गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर से एक बार 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिससे अब एक गैस सिलेंडर की कीमत बढकऱ 1053 रुपए हो गई है। गैस सिलेंडर की कीमतों में 1 साल में 8 बार बढ़ोतरी हुई है। 1 साल में सरकार ने 244 रुपए का अतिरिक्त बोझ जनता पर डाला है। रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीज वस्तुओं की कीमतों में 12 प्रतिशत से लेकर 101 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई होने का दावा ‘आप’ ने किया है। आटा, दाल, दही और पनीर जैसी अहम चीजों में पांच प्रतिशत जीएसटी लगा दी है।

आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया कि आज भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश में महंगाई अपने चरम पर है। पार्टी ने मांग की कि केन्द्र सरकार जनता को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए उचित कदम उठाए।

यूं बढ़ी गैस सिलेंडर की कीमतें

तारीख कीमत बढ़ोतरी

1 अप्रैल 21 809.00 15.00

1 जुलाई21 834.50 25.50

18 अगस्त 21 859.50 25.00

1 सितंबर 21 884.50 25.00

6 अक्टूबर 21 899.50 15.00

22 मार्च 22 949.50 50.00

7 मे 22 999.50 50.00

19 मे 22 1003.00 03.50

6 जुलाई 22 1053.00 50.00 पढ़ना जारी रखे

