राज्य कर अधिकारी सहित 3 के विरुद्ध 35 हजार की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज

अहमदाबाद Updated: October 11, 2022 09:23:59 pm

Ahmedabad. गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अहमदाबाद स्थित राज्य कर भवन के राज्य कर अधिकारी-विभाग दो-(विवाद-2) गौरांग वसैया सहित तीन लोगों के विरुद्ध 35 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। इस मामले में चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) कुनाल अग्रवाल व आशीष अग्रवाल नाम के दो बिचौलियों को गिरफ्तार कर लिया है। कर अधिकारी फरार है।

एसीबी के अनुसार उन्हें कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली कंपनी के एक भागीदार की ओर से राज्य कर अधिकारी के विरुद्ध शिकायत मिली है। इसमें बताया कि कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली उनकी कंपनी का जीएसटी नंबर रिजेक्ट हो गया है। उसे चालू कराने के लिए उन्होंने अहमदाबाद के सीए कुनाल अग्रवाल व बिचौलिए आशीष अग्रवाल के जरिए राज्य कर भवन अहमदाबाद में अपील की है। उन्हें बताया गया कि कर अधिकारी की ओर से इस मामले में व्यवहार के लिए 50 हजार रुपए की मांग की जा रही है। इस पर वे और आशीष अग्रवाल राज्य कर अधिकारी गौरांग वसैया से उनकी ऑफिस में जाकर रूबरू में मिले। आरोप है कि बातचीत करने पर अधिकारी ने 35 हजार रुपए की मांग की।

बिल्डर को यह राशि नहीं देनी थी, जिससे उसने एसीबी में इसकी शिकायत कर दी। इस पर वडोदरा ग्राम्य एसीबी के पीआई के वी लाकोड की टीम ने सोमवार को जाल बिछाया। अधिकारी की मांग के तहत आशीष ने रायपुर इलाके में बिग बाजार के पीछे स्थित ऑफिस में 35 हजार रुपए की रिश्वत स्वीकारी और कुनाल ने मदद की। रिश्वत की राशि स्वीकारते ही एसीबी की टीम ने दोनों ही को गिरफ्तार कर लिया। कर अधिकारी छुट्टी पर थे और ऑफिस में नहीं मिले जिससे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। एसीबी ने इस मामले में कर अधिकारी, सीए सहित तीन के विरुद्ध रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है।

