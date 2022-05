Gujarat: 11 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार सब रजिस्ट्रार के घर से मिली 263 दस्तावेजों की प्रतिलिपि

Gujarat ACB gets 263 register document xerox in sub registrar home -सब रजिस्ट्रार सहित दोनों आरोपी 3 दिन के रिमांड पर

अहमदाबाद Published: May 23, 2022 10:25:13 pm

अहमदाबाद. Gujarat भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ओर से 11 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किए गए अहमदाबाद ग्राम्य साणंद के सब रजिस्ट्रार जितेन्द्र पटेल और बिचौलिए रिजवान मोमीन का अदालत ने तीन दिन का रिमांड मंजूर किया है। एसीबी की ओर से सोमवार को दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। एसीबी की ओर से बताया गया कि पकड़े गए आरोपी सब रजिस्ट्रार के घर पर जांच के दौरान सब रजिस्ट्रार कार्यालय के 263 दस्तावेजों की प्रतिलिपि (झेरोझ) बरामद हुई हैं। इस मामले में भी एसीबी गंभीरता पूर्वक जांच कर रही है। ये दस्तावेज किसके हैं और क्यों इन्हें घर पर रखा गया था। ये भी रिश्वत के मामले को लेकर तो घर पर नहीं रखे गए थे। इसकी आशंका ज्यादा है। जिससे इनकी जांच की जा रही है। एसीबी के अनुसार शिकायतकर्ता ने सब रजिस्ट्रार पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। जिसके आधार पर जाल बिछाकर शनिवार को 11 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। शिकायतकर्ता जमीन की खरीद और बिक्री का काम करता है। छह महीने पहले एक व्यक्ति से मिले थे उसके दो अलग अलग सर्वे नंबर में तीन दस्तावेज कराने की बात हुई। तीनों दस्तावेज साणंद सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कराए गए थे। दो दस्तावेज को तो पंजीकृत करने के बाद शिकायतकर्ता और उनके संपत्ति के मामिलकों को लौटा दिया गया लेकिन आरोप है कि एक दस्तावेज सब रजिस्ट्रार ने नहीं दिया। बात करने पर कहा कि तीनों दस्तावेज के 18 लाख रुपए देने होंगे तभी बाकी का दस्तावेज वे देंगे। इस मामले में बात में 11 लाख रुपए देने की बात तय हुई। रिश्वत नहीं देनी थी, जिससे एसीबी में शिकायत की।

Gujarat: 11 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार सब रजिस्ट्रार के घर से मिली 263 दस्तावेजों की प्रतिलिपि

भाई रिश्वत लेने के आरोप में हो चुका है बर्खास्त

Gujarat ACB के अनुसार आरोपी सब रजिस्ट्रार जितेन्द्र का बड़ा भाई नितिन पटेल गांधीनगर में एआरटीओ के रूप में कार्यरत था। उस समय वर्ष 2017 में वह भी 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथों पकड़ा गया था। बाद में उसे नौकरी से डिसमिस (बर्खास्त) कर दिया गया। एसीबी सूत्रों का कहना है कि आरोपी की पत्नी भी खेड़ा जिले में सब रजिस्ट्रार के तौर पर कार्यरत हैं। पढ़ना जारी रखे

