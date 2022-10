विश्व शांति के लिए गांधी दर्शन को जन जन तक पहुंचाना जरूरी: राज्यपाल

विश्व शांति के लिए गांधी दर्शन को जन जन तक पहुंचाना जरूरी: राज्यपाल

Ahmedabad. राज्यपाल आचार्य देवव्रत गुजरात विद्यापीठ के 13वें कुलाधिपति बन गए। विद्यापीठ की ओर से भेजे गए कुलाधिपति बनने के प्रस्ताव को स्वीकारने के बाद शुक्रवार को पहली बार राज्यपाल आचार्य देवव्रत गुजरात विद्यापीठ परिसर पहुंचे। उन्होंने कुलाधिपति के रूप में कार्यभार भी संभाला और विद्यार्थियों व प्राध्यापकों को संबोधित भी किया। राज्यपाल ने कहा कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे गांधी के आदर्शों से ही विश्व शांति की स्थापना हो सकती है। विश्व शांति के लिए गांधी दर्शन को जन-जन तक पहुंचाना जरूरी है। गांधी जीवन-दर्शन को सर्वकालीन बताते हुए उन्होंने कहा कि एकता के सूत्र से बांधकर परिवार भाव के साथ महात्मा गांधी के चिंतन को साकार करने के लिए सब मिलकर श्रेष्ठ प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी की ओर से 1920 में स्थापित गुजरात विद्यापीठ से एक सेवक के रूप में जुडकऱ उन्हें सेवा करने का मौका मिला है जिसके लिए वे कृतज्ञ हैं।

उन्होंने गुजरात विद्यापीठ को गांधी जीवन दर्शन को पाने और सीखने का परम तीर्थ बताते हुए कहा कि वे व्यक्तिगत जीवन में दो महापुरुषों - महॢष दयानंद सस्वती और महात्मा गांधी-से प्रभावित हैं। महात्मा गांधी विद्यापीठ के जीवनपर्यंत कुलाधिपति रहे, इसके बाद देश के प्रथम पूर्व उपप्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल, प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, नारायण देसाई और सेवा संस्था की प्रणेता इलाबेन भट्ट जैसे महान चिंतकों ने गांधी विचार को जन जन तक पहुंचाने का भगीरथ पुरुषार्थ किया है। इस पद पर कार्य कर वे गुजरात विद्यापीठ की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।

विद्यापीठ पहुंचे कुलाधिपति आचार्य देवव्रत का कुलनायक डॉ. राजेन्द्र खीमाणी ने स्वागत किया। राज्यपाल ने विद्यापीठ के पुस्तकालय, उद्योग भवन, आदिवासी संशोधन केन्द्र, बाइबल खंड, मौन खंड व अन्य परिसरों का दौरा किया और जानकारी प्राप्त की।

ज्ञात हो कि कुलाधिपति पद पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत की बहुमत के आधार पर नियुक्ति किए जाने के विरोध में 9 न्यासियों ने पत्र लिखकर इस्तीफा सौंपा है। पत्र में इन न्यासियों ने राज्यपाल से कुलाधिपति का पद स्वीकार नहीं करने की भी अपील की थी। हालांकि विद्यापीठ ट्रस्टी मंडल ने इन न्यासियों को मनाने की प्रक्रिया शुरू की है।

विरोधियों को दिया जवाब, 5वीं कक्षा से पहन रहे खादी वस्त्र

कुलाधिपति के रूप में उनकी नियुक्ति का विरोध करने वालों को भी राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नाम लिए बिना ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे पांचवीं कक्षा से ही खादी के वस्त्र पहन रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्य वस्त्र नहीं पहने हैं। साथ ही उन्होंने गांधी जीवन और दर्शन को आत्मसात किया है। प्राकृतिक कृषि और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया है जिसके अनुभव भी उन्होंने बताए। राज्यपाल ने कुलाधिपति पद पर उनकी नियुक्ति के लिए संचालक मंडल का आभार भी जताया।

आत्मनिर्भर भारत के मूल में गांधी का ग्राम स्वराज

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के मूल में महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज सिद्धांत ही है। बापू के ग्रामोदय के सपने के जरिए ही भारत देश नहीं विश्वभर में अग्रसर बन सकता है।