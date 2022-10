Ahmedabad: अतिरिक्त आयकर आयुक्त पर 30 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप

Additional Commissioner of Income Tax accused of demanding bribe of 30 lakhs एसीबी की आयकर अधिकारी पर कार्रवाई, आंगडिय़ा पेढ़ी कार्यालय में जमा कराई राशि, अधिकारी ने की बात, टीम ने राशि को किया जब्त, आयकर ऑफिस पहुंची एसीबी की टीम की भनक लगने पर अधिकारी फरार

अहमदाबाद Published: October 04, 2022 09:53:01 pm

Ahmedabad. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने अहमदाबाद आयकर विभाग के सेंट्रल सर्कल रेंज-1 के अतिरिक्त आयकर आयुक्त संतोष करनानी (आईआरएस) पर 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में कार्रवाई की है। हालांकि एसीबी की टीम को अपनी ऑफिस में आया जान अधिकारी वहां से फरार हो गया। एसीबी की टीम के आयकर ऑफिस में पहुंचने पर हंगामा भी हुआ, जिस दौरान मौका पाकर करनानी फरार हो गया।

एसीबी के अनुसार उन्हें अतिरिक्त आयकर आयुक्त संतोष करनानी के विरुद्ध शिकायत मिली है। इसके तहत उन पर 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और यह राशि आंगडिय़ा पेढ़ी में जमा कराने के लिए कहने का आरोप है। एसीबी के अनुसार अहमदाबाद आयकर विभाग की टीम ओर से कुछ दिन पहले शिकायतकर्ता के घर, व्यवसाय स्थल और कंपनी के कर्मचारियों के यहां दबिश देकर सर्च की कार्यवाही की गई थी। सर्च के दौरान कब्जे में लिए गए कागजात व अन्य कार्यवाही के कागज की एप्रेजल रिपोर्ट बनाई गई। इस मामले की जांच आयकर विभाग अहमदाबाद के सेंट्रल सर्कल रेंज-1 के अतिरिक्त आयकर आयुक्त संतोष करनानी को सौंपी गई।

करनानी की ओर से शिकायतकर्ता को बार-बार ऑफिस बुलाया जाता। आरोप है कि इस दौरान करनानी शिकायतकर्ता को बड़ा आर्थिक नुकसान करने की धमकी देते थे। अवैध रूप से रुपयों की मांग करते थे। इस बीच शिकायतकर्ता तीन अक्टूबर को करनानी के कार्यालय गए।

आरोप है कि इस दौरान करनानी ने शिकायतकर्ता को उनके मामले में मदद करने के एवज में 30 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। रिश्वत की यह राशि अहमदाबाद के सिंधुभवन रोड पर स्थित धारा कुरियर की ऑफिस में सांकेतिक अकाउंट में जमा कराने के लिए कहा। शिकायतकर्ता रुपए नहीं देना चाहते थे, जिससे उन्होंने इसकी शिकायत एसीबी से की। एसीबी ने इस मामले में जाल बिछाया।

जिसके तहत मंगलवार को शिकायतकर्ता ने अधिकारी के बताए आंगडिय़ा पेढ़ी कार्यालय पर 30 लाख रुपए जमा करा दिए। इस संदर्भ में अधिकारी के साथ बात कर सूचना भी दे दी गई। अधिकारी से इस मामले में बातचीत हो जाने पर एसीबी की टीम ने आंगडिय़ा पेढ़ी में जमा कराए गए 30 लाख रुपए गवाहों की उपस्थिति में कब्जे में ले लिए। इस बीच दूसरी टीम को भी आयकर कार्यालय पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

यह कार्रवाई अहमदाबाद एसीबी के सहायक निदेशक के बी चुड़ास्मा के सुपरविजन में अहमदाबाद शहर एसीबी पीआई डी एन पटेल की टीम की ओर से की गई।

Ahmedabad: अतिरिक्त आयकर आयुक्त पर 30 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप

एसीबी की टीम को देख किया हंगामा, मौका देख रफूचक्कर

एसीबी के अनुसार ट्रेप के तहत एक टीम को करनानी के कार्यालय पर भी कार्रवाई के लिए भेजा गया था। जैसे ही 30 लाख रुपए कब्जे में लिए गए वैसे ही आयकर विभाग कार्यालय पर तैनात टीम को करनानी को हिरासत में लेने के लिए कहा गया, लेकिन करनानी को इसकी भनक लग गई, जिससे एसीबी की टीम के कार्यालय में होने की सूचना पर वहां हंगामा मच गया। यह देख करनानी वहां से फरार हो गया। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें