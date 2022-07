Gujarat: गुजरात में नूंह व रांची जैसी घटना, वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक रोकने पर कांस्टेबल को कुचला

अहमदाबाद Updated: July 20, 2022 10:37:18 pm

After Haryana, Jharkhand Cop mowed to death in Gujarat in 3rd such incident हरियाणा के नूंह में खनन माफियाओं को पकडऩे गए पुलिस उपाधीक्षक की हत्या की खबर के बाद झारखंड के रांची में भी बुधवार को चेकिंग के दौरान महिला पुलिस अधिकारी को पिकअप वैन ने कुचल दिया। एक ऐसी ही घटना गुजरात के आणंद जिले में घटी है। इस तरह 24 घंटे के भीतर देश में पुलिसकर्मी की हत्या का तीसरा मामला सामने आया है।

जानकारी के मुताबिक आणंद जिले के बोरसद में मंगलवार देर रात एक पुलिस कांस्टेबल ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ट्रक चालक ने वाहन दौड़ाना शुरु कर दिया। कांस्टेबल किरण राज ने ट्रक का पीछा कर ट्रक को ओवरेटक कर अपना वाहन खड़ा कर दिया। ट्रक को रोकने की बात कहने पर ट्रक चालक ने वाहन कांस्ेटबल पर चढ़ा दिया। इस मामले में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी की करमसद के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।



जानबूझकर किया गया अपराध: पुलिस अधीक्षक



आणंद जिले के पुलिस अधीक्षक अजित राजियान के मुताबक राजस्थान से आ रहे एक संदिग्ध ट्रक ने जांच के दौरान रोकने जा रहे कांस्टेबल को कुचल दिया। कांस्टेबल की उपचार ेके दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी पर ड्यूटी के दौरान घटी यह घटना जानबूझकर किया गया अपराध है। राजस्थान पासिंग की ट्रक फिलहाल पुलिस जाप्ता में है।



राजस्थान पासिंग की ट्रक, चालक गिरफ्तार



इस घटना के बाद फरार हुए ट्रक चालक गोपीराम मीणा को ट्रांसपोर्ट मालिक ने बोरसद थाने में हाजिर कराया। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। भरूच से केमिकल लेकर यह ट्रक सौराष्ट्र की ओर जा रहा था। इस मामले में आरोपी चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है।



पुलिस बेड़े में शोक व्याप्त



इस घटना से पुलिस बेड़े में शोक व्याप्त है। कांस्टेबल किरण राज वर्ष 2006 से पुलिस विभाग में कार्यरत थे। फिलहाल वे बोरसद शहर थाने में सेवारत थे। उनकी दो संतानें हैं। चार वर्ष पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। पढ़ना जारी रखे

