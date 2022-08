Ahmedabad : 29 दिन में स्वाइनफ्लू के 700 और जलजनित रोगों के 1400 से अधिक मरीज

अहमदाबाद में रोगों का उपद्रव

अहमदाबाद Updated: August 30, 2022 09:41:47 pm

अहमदाबाद. शहर में जारी माह के 29 दिनों में ही स्वाइन फ्लू के 700 से अधिक और 27 दिनों में जलजनित बीमारियों के 1400 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मच्छरजनित रोगों के मरीज भी बढ़े हैं।

अहमदाबाद शहर में कोरोना के साथ-साथ अगस्त माह में स्वाइन फ्लू का प्रकोप काफी हद तक बढ़ा है। इस वर्ष के सात माह में सिर्फ 34 मरीज सामने आए थे जबकि 29 दिनों में में सोमवार तक इस संक्रमण के 709 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। स्वाइन फ्लू के अलावा जलजनित रोग उल्टी-दस्त के 846, टाइफाइड के 349, पीलिया के 192 और हैजा के 12 मरीज सामने आए हैं। इस वर्ष पिछले दो वर्षों के मुकाबले मरीजों की संख्या अधिक रही है।



मच्छरजनित रोगों 482 मरीज

शहर में जारी माह में मच्छरों का भी उपद्रव बढ़ा है। मच्छरजनित रोगों के 27 27 दिनों में ही 482 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें सबसे अधिक डेंगू के 221 मरीज सामने आ चुके हैं। इसके अलावा मलेरिया के 200, फाल्सीफेरम के 32 और चिकनगुनिया के 29 मरीजों की पुष्टि हुई है।

पानी के अनफिट नमूने 37 महानगरपालिका क्षेत्र में बढ़ते रोगों को ध्यान में रखकर विविध क्षेत्रों में जारी माह के दौरान कुल पानी के 933 नमूने लिए गए। इनमें से 37 के परिणाम अनफिट आए आए हैं। क्लोरीन के किए गए 3730 टेस्ट में से चार में क्लोरीन की मात्रा नहीं मिली है। इस अवधि में डेंगू की जांच के लिए 3184 सिरम सेंपल लिए गए जबकि 67632 रक्त के नमूने लेकर जांच को भेजे गए। गुजरात में कोरोना से और एक मरीज की मौत, 225 नए मरीज अहमदाबाद. गुजरात में मंगलवार को पूरे हुए 24 घंटे में कोरोना के कारण राजकोट शहर में एक मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही महामारी से राज्य में जान गंवाने वालों की संख्या 11008 हो गई है। नए सामने आए मरीजों में से सबसे अधिक 82 अहमदाबाद जिले के हैं। वडोदरा में 32, सूरत में 31, राजकोट में 12, डांग जिले में 11 समेत राज्य भर में कुल 225 मरीजों की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 337 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। इसके बाद अब एक्टिव केसों की संख्या 1755 रह गई है। इनमें से आठ वेंटिलेटर पर हैं। पढ़ना जारी रखे

