Ahmedabad civil hospital : 520 दिन में दान में मिले 200 से अधिक अंग, 187 को किया प्रत्यारोपित

अहमदाबाद Published: June 01, 2022 10:29:19 pm

अहमदाबाद. Asia's largest civil hospital in Ahmedabad एशिया के सबसे बड़े अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में अंगदान की मुहिम लगातार जोर पकड़ रही है। ब्रेनडेड अंगदाता के रूप में हाल ही में मेघाबेन (26) नामक युवती के Donated both hands, kidney, liver and heart, Ahmedabad civil hospita दोनों हाथ, किडनी, लिवर और हृदय का दान किया गया है। अन्य ब्रेनडेड 33 वर्षीय मुकेशभाई परमार की भी दोनों किडनी का दान किया गया। अस्पताल में 520 दिनों में 67 ब्रेन डेड दाताओं के 210 अंग दान में मिल चुके हैं। इनमें से 187 अंगों को प्रत्यारोपित किया जा चुका है।

अस्पताल में 65 वीं अंगदाता मेघाबेन बनी हैं। दुर्घटना के कारण ब्रेनडेड हुई इस युवती के परिजनों की सहमति से दान में दिए गए दोनों हाथों को चेन्नई स्थित एक अस्पताल में भेजा गया है। इसके अलावा हृदय, दोनों किडनी और लिवर को भी जरूरतमंदों को प्रत्यारोपित किया गया। 66वां अंगदाता अहमदाबाद निवासी खेंगारसिंह राठोड़ हैं। ब्रेनडेड होने पर परिजनों ने अंगों का दान देने की स्वीकृति दे दी लेकिन, सर्जीकल कारणों से उसके अंग नहीं लिए जा सके थे। 67वें अंगदाता बने हैं मेहसाणा जिले 33 वर्षीय मुकेशभाई परमार। इस युवक की दोनों किडनी का दान किया गया है। सबसे अधिक 108 किडनी मिली दान में

सिविल अस्पताल में ब्रेन डेड दाताओं की ओर से मिले अंगों में सबसे अधिक 108 किडनी हैं। इसके अलावा 57 लिवर, 14 हृदय, सात पेंक्रियाज, नौ फेफड़े तथा छह हाथ भी शामिल हैं। इनके माध्मम से 187 लोगों को नया जीवन मिलने का दावा किया जा रहा है। रीट्राइवल प्रक्रिया में लगे हैं 2000 घंटे

सिविल अस्पताल में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यु ट्रान्सप्लान्ट ऑर्गेनाइजेशन (सोटो) की टीम के 10 सदस्य कार्यरत हैं। अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों के अलावा इस टीम के अथक प्रयासों से 520 दिनों में जो अंग मिले हैं, उनकी रीट्राइवल प्रक्रिया में लगभग 2000 घंटे का समय लगा है। एक मरीज के अंगों को रीट्राइवल करने की प्रक्रिया में लगभग आठ से 10 घंटे का समय लगता है। अस्पताल में रीट्रावल सेंटर की शुरुआत हुई थी उस दौरान किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अंगदान रूपी सेवायज्ञ इतने बड़े स्तर तक पहुंचेगा। डॉ. राकेश जोशी, चिकित्सा अधीक्षक सिविल अस्पताल अहमदाबाद पढ़ना जारी रखे

